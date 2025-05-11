Краснодарский «Локо» прервал рекордное шествие «Зенита»; игрок петербуржцев в ярости разнёс «Баскет-Холл»

В полном страстей матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» выиграл у «Зенита» со счетом 86:76

11 мая в третьем матче серии 1/2 финала Единой лиги ВТБ «Лококомотив-Кубань» на своей площадке нанес поражение «Зениту» — 86:76. Краснодарская команда с самого начала вырвалась вперед — 9:2, потом 24:13, а к 17-й минуте разница в счете достигла 20 очков, 41:21.

«Зенит» нашел в себе силы вернуться в игру, и несколько раз приближался на расстояние 5-7 очков. Однако «Локомотив» каждый раз возвращал разницу в счете на комфортное расстояние.

Во второй четверти за споры с судьей два технических фола получил основной центровой «Зенита» Винс Хантер. Покидая площадку, игрок сначала опрокинул ногой рекламный борт...

...А потом, когда его все же удалось увести в подтрибунное помещение, Хантер кулаком пробил потолок перед раздевалкой своей команды.

До сегодняшнего дня «Зенит» выиграл 25 подряд матчей в Единой лиге ВТБ, установив рекорд турнира. Предыдущее поражение ровно 4 месяца назад, 11 января, им нанес как раз-таки «Локомотив-Кубань». Несмотря на сегодняшний выигрыш, краснодарский клуб все еще отстает от «Зенита» — в серии до четырех побед петербуржцы ведут со счетом 1-2. Следующий матч команды проведут уже во вторник, 13 мая, снова в краснодарском «Баскет-Холле».