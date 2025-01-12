Баскетбольный «Локо» выиграл у «Зенита» с рекордом результативности

Краснодарский край

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  • Центровой «Локо» Андрей Мартюк пытается остановить защитника «Зенита» Александра Щербенева; 11 января 2025 г. © Фото предоставлено пресс-службой Единой лиги ВТБ, Vtb-league.com
    Центровой «Локо» Андрей Мартюк пытается остановить защитника «Зенита» Александра Щербенева; 11 января 2025 г. © Фото предоставлено пресс-службой Единой лиги ВТБ, Vtb-league.com

Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» разгромил в Санкт-Петербурге «Зенит» со счетом 117:98

11 января в Санкт-Петербурге прошел матч Единой лиги ВТБ между местным «Зенитом» и краснодарским «Локомотивом-Кубань». Игра получилась очень результативной, и гости выиграли ее со счетом 117:98. Ключевым стал рывок 27:3 в третьей четверти.

117 набранных очков — клубный рекорд «Локо» в гостевых матчах. Предыдущее достижение составляло 114 очков; его зафиксировали дважды осенью 2020 года (в матчах с «Зеленой Гурой» в Единой лиге ВТБ и «Антверпеном» в Еврокубке). Абсолютный рекорд результативности — 127 очков — краснодарская команда установила в начале этого сезона, в матче против «Астаны».

Несмотря на победу, «Локомотив-Кубань» остался на четвертом месте в турнирной таблице, а «Зенит» сохранил за собой второе. На следующей неделе краснодарская команда проведет еще два выездных матча (14 января с «Самарой» и 19 января с ЦСКА), а дома сыграет 25-го — против «Енисея».

Ранее Юга.ру писали о том, что бывший вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов выиграл первый трофей в карьере.

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