Краснодарцев снова предупредили о запахе гари. В Адыгее жгут рисовую солому третий день подряд
Смог может снова накрыть Краснодар вечером 7 мая
7 мая Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара сообщила, что в городе может появиться запах гари. По данным ЕДДС, в районе Тахтамукайского кольца Адыгеи с 11:00 сжигают рисовую солому. Работы будут продолжаться до 17:00. Из-за ветра смог может дойти до Краснодара.
«Направление ветра южное, юго-восточное, что может спровоцировать запах гари на территории Краснодара. Круглосуточный мониторинг атмосферного воздуха осуществляется на 5 городских постах контроля», — говорится в сообщении.
Жители Новороссийска несколько дней жалуются на запах нефтепродуктов:
Напомним, что удушающий запах жители разных районов Краснодара почувствовали 5 мая. Город накрыла дымка, многие жаловались на проблемы с дыханием. Однако муниципальные экологи сообщили, что не зафиксировали в воздухе вредные вещества.
Вечером 6 мая жители вновь стали массово жаловаться на неприятный запах гари. Жительница района Гидростроителей сообщила Юга.ру, что после прогулки на улице почувствовала себя плохо:
«Вчера спустя час стало тяжело дышать. Сердце схватило, появилось ощущение тяжести в груди. Закрыли окна. Спасли кондиционер, увлажнитель воздуха и обильное питье. На утро все лицо было в прыщах, хотя я не аллергик (ничего особого не ела, уход за кожей не меняла). Возможно, это из-за токсинов в воздухе».
Как писали Юга.ру, горевший полигон в Новороссийске могли тушить мазутным песком из Анапы.