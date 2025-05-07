Краснодарцев снова предупредили о запахе гари. В Адыгее жгут рисовую солому третий день подряд

Адыгея, Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Андрея Малеваного, Юга.ру
    © Фото Андрея Малеваного, Юга.ру

Смог может снова накрыть Краснодар вечером 7 мая

7 мая Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара сообщила, что в городе может появиться запах гари. По данным ЕДДС, в районе Тахтамукайского кольца Адыгеи с 11:00 сжигают рисовую солому. Работы будут продолжаться до 17:00. Из-за ветра смог может дойти до Краснодара.

«Направление ветра южное, юго-восточное, что может спровоцировать запах гари на территории Краснодара. Круглосуточный мониторинг атмосферного воздуха осуществляется на 5 городских постах контроля», — говорится в сообщении.

Жители Новороссийска несколько дней жалуются на запах нефтепродуктов:

Напомним, что удушающий запах жители разных районов Краснодара почувствовали 5 мая. Город накрыла дымка, многие жаловались на проблемы с дыханием. Однако муниципальные экологи сообщили, что не зафиксировали в воздухе вредные вещества.

Вечером 6 мая жители вновь стали массово жаловаться на неприятный запах гари. Жительница района Гидростроителей сообщила Юга.ру, что после прогулки на улице почувствовала себя плохо:

«Вчера спустя час стало тяжело дышать. Сердце схватило, появилось ощущение тяжести в груди. Закрыли окна. Спасли кондиционер, увлажнитель воздуха и обильное питье. На утро все лицо было в прыщах, хотя я не аллергик (ничего особого не ела, уход за кожей не меняла). Возможно, это из-за токсинов в воздухе».

Как писали Юга.ру, горевший полигон в Новороссийске могли тушить мазутным песком из Анапы.

Адыгея Безопасность Здоровье Краснодар Пожароопасность Сельское хозяйство Экология

Новости

В Краснодаре 7 мая образовались сильные пробки — в центре и на выездах из города
Краснодарцев снова предупредили о запахе гари. В Адыгее жгут рисовую солому третий день подряд
Жители Туапсе обнаружили в устье реки нефтяные пятна. Поток попадает в Черное море
Горевший полигон в Новороссийске могли тушить мазутным песком из Анапы
Парковки Краснодара, Анапы и Новороссийска станут бесплатными 9 мая
По Краснодару 8 мая будет ходить «Трамвай Победы». По какому маршруту?

Лента новостей

Реклама на сайте