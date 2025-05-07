Краснодарцев снова предупредили о запахе гари. В Адыгее жгут рисовую солому третий день подряд

7 мая Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара сообщила , что в городе может появиться запах гари. По данным ЕДДС, в районе Тахтамукайского кольца Адыгеи с 11:00 сжигают рисовую солому. Работы будут продолжаться до 17:00. Из-за ветра смог может дойти до Краснодара. «Направление ветра южное, юго-восточное, что может спровоцировать запах гари на территории Краснодара. Круглосуточный мониторинг атмосферного воздуха осуществляется на 5 городских постах контроля», — говорится в сообщении.

Напомним, что удушающий запах жители разных районов Краснодара почувствовали 5 мая. Город накрыла дымка, многие жаловались на проблемы с дыханием. Однако муниципальные экологи сообщили, что не зафиксировали в воздухе вредные вещества.

Вечером 6 мая жители вновь стали массово жаловаться на неприятный запах гари. Жительница района Гидростроителей сообщила Юга.ру, что после прогулки на улице почувствовала себя плохо:

«Вчера спустя час стало тяжело дышать. Сердце схватило, появилось ощущение тяжести в груди. Закрыли окна. Спасли кондиционер, увлажнитель воздуха и обильное питье. На утро все лицо было в прыщах, хотя я не аллергик (ничего особого не ела, уход за кожей не меняла). Возможно, это из-за токсинов в воздухе».