Какая погода будет в Краснодарском крае 9 мая? Узнали прогноз

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил «РБК Краснодар», что в Краснодаре 9 мая существенных осадков не ожидается, однако возможен небольшой дождь.

Ночные температуры будут на уровне 10-12 °С. Днем 9 мая прогнозируют 22-24 °С тепла. В начале следующей недели в городе немного похолодает — днем температура воздуха опустится до 15-17 °С.



В Сочи 9 мая ожидается комфортная погода. При этом температура будет чуть ниже, чем в континентальных районах.



«Днем будет около 19-21 °С, ночью — 11-12 °С. Температура воды составит 13-14 °С, о купании пока говорить рано», — отметил Вильфанд.



Напомним, что в Краснодаре 8 мая прогнозируют ливень с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20 м/с.