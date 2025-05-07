Какая погода будет в Краснодарском крае 9 мая? Узнали прогноз
Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 9 мая. В регионе ожидается небольшой дождь
Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 9 мая прогнозируют кратковременный дождь. Порывы ветра могут достигать 12-14 м/с.
Температура воздуха ночью — 7-12 °С. Днем воздух прогреется до 23 °С. В горах ночью — 2-7 °С, днем — 6-11 °С. На Черноморском побережье ночью — 10-15 °С, днем — 17-22 °С.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил «РБК Краснодар», что в Краснодаре 9 мая существенных осадков не ожидается, однако возможен небольшой дождь.
Ночные температуры будут на уровне 10-12 °С. Днем 9 мая прогнозируют 22-24 °С тепла. В начале следующей недели в городе немного похолодает — днем температура воздуха опустится до 15-17 °С.
В Сочи 9 мая ожидается комфортная погода. При этом температура будет чуть ниже, чем в континентальных районах.
«Днем будет около 19-21 °С, ночью — 11-12 °С. Температура воды составит 13-14 °С, о купании пока говорить рано», — отметил Вильфанд.
Напомним, что в Краснодаре 8 мая прогнозируют ливень с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20 м/с.
Как писали Юга.ру, Краснодарский край 28 мая накроет магнитная буря.