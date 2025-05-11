В Краснодаре пройдет обсуждение сериалов «Умираю, как хочу секса» и «Невозможно поверить»

В сообществе действуют несколько правил. Организаторы просят участников приходить подготовленными и заранее посмотреть заявленные сериалы. На первой встрече обсудят два проекта.

Создатели сериала «Умираю, как хочу секса» вдохновлялись реальной историей Молли Кочан, рассказанной в подкасте ее подругой Никки Бойер. Главная героиня узнает о раке груди, прямо во время семейной терапии с мужем Стивом. Опухоль уже пустила метастазы в костную ткань. Молли подает на развод и регистрируется в приложении для знакомств. Ее цель — провести оставшуюся часть жизни в поисках оргазма.

В сериале «Невозможно поверить» Мари Адлер становится жертвой изнасилования. Однако полиция не принимает ее показания, считая выдумкой. Две женщины-детектива берутся расследовать дело, подозревая, что речь может идти о серийном преступнике.

Встреча пройдет в центре притяжения «Пятница» по улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия 300 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.