Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком фильм «Кофе и сигареты» Джармуша

Критик Кира Кац анонсировала на 14 мая показ фильма «Кофе и сигареты». Ленту будут демонстрировать в краснодарском кинотеатре «Каро 8» на английском языке с русскими субтитрами.

Лента представляет собой киноальманах, состоящий из 11 черно-белых новелл, не связанных между собой. Первую короткометражку Джармуш создал в 1986 году и продолжил снимать тематические фильмы в течение почти 20 лет. Потом он объединил их заглавным мотивом и создал полноценную картину.