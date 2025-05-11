Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком фильм «Кофе и сигареты» Джармуша
В краснодарском кинотеатре «Каро 8» 14 мая пройдет спецпоказ фильма «Кофе и сигареты» Джима Джармуша (18+)
Критик Кира Кац анонсировала на 14 мая показ фильма «Кофе и сигареты». Ленту будут демонстрировать в краснодарском кинотеатре «Каро 8» на английском языке с русскими субтитрами.
Лента представляет собой киноальманах, состоящий из 11 черно-белых новелл, не связанных между собой. Первую короткометражку Джармуш создал в 1986 году и продолжил снимать тематические фильмы в течение почти 20 лет. Потом он объединил их заглавным мотивом и создал полноценную картину.
Многочисленные герои, в том числе, музыканты, голливудские актеры и режиссеры Игги Поп, Том Уэйтс, группа The White Stripes, рэперы RZA и GZA, Кейт Бланшетт и Билл Мюррей, Роберто Бениньи и Исаак де Банколе, постоянно пьют кофе и курят. Параллельно они разговаривают обо всем на свете.
После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком. Начало в 19:00. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.
Джим Джармуш — американский кинорежиссер, сценарист и музыкант, четырехкратный призер Каннского кинофестиваля (1984, 1989, 1993, 2005). Самые известные работы: «Кофе и сигареты», «Мертвец», «Пес-призрак: путь самурая», «Выживут только любовники», «Патерсон».
Как писали Юга.ру,