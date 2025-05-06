Ростовские независимые театры приедут в Краснодар. Какие спектакли они покажут и когда?

В Краснодаре с 20 по 22 мая пройдет форум независимых театров. Первыми участниками станут спектакли Ростова-на-Дону

23 апреля «Один театр» сообщил, что в Краснодаре пройдет форум независимых театров «На связи». Его первыми участниками станут два театра из Ростова-на-Дону — «МУХА театр» и «Линии». «Основная задача форума — взаимоподдержка независимых театров, расширение творческих границ и их укрепление, поиск своего места в современном искусстве. Для зрителей форум станет уникальной возможностью познакомиться с интереснейшими постановками, новыми именами и театрами», — сообщили в «Одном театре».

Частный театр «Линии» открылся в феврале 2023 года в здании бывшей макаронной фабрики на 18-й Линии. Его название связано не только с местоположением, но отражает его мультижанровую концепцию: «есть линии — их много». Поставленная театром опера «Это любовь» вошла в лонг-лист премии «Золотая маска». В Краснодар театр привезет два спектакля — драму «Гоголевы» по роману Салтыкова-Щедрина и «Морфий» по Булгакову.



Камерное театральное пространство «МУХА театр» открылось в 2019 году. Труппа состоит из трех человек, а в репертуаре 15 спектаклей. Артисты активно используют кукол, предметы и образы. Постановки принимали участие в международных фестивалях в Москве и Санкт-Петербурге, а в 2022 году вошли в лонг-лист премии «Золотая маска». Театр дважды покажет мэшап-спектакль (mash up — «смешивать») «Суд над Чиполлино» по мотивам «Приключения Чиполлино» и библейских глав романа «Мастер и Маргарита» Булгакова.

Показы пройдут 20, 21 и 22 мая. Подробное расписание опубликовано на сайте «Одного театра». Билеты стоят от 1500 до 2500 рублей. «Один театр» находится на улице Коммунаров, 268, литер В.