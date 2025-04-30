В Краснодаре прошли прослушивания в ГИТИС. Преподаватели отобрали восемь старшеклассников

В Краснодаре прошел первый отборочный тур среди старшеклассников в крупнейший театральный вуз страны ГИТИС

Пресс-служба компании МТС сообщила, что 29 апреля в Краснодаре прошли очные прослушивания в театральный вуз ГИТИС. В первом отборочном туре приняли участие более ста человек из ЮФО и других регионов России.



Преподаватели ГИТИСа выбрали восемь человек, пять из которых — абитуриенты Краснодарского края и Республики Адыгея. Учащихся рекомендовали для следующих этапов поступления в ГИТИС в Москве.

В 2025 году старшеклассники могли пройти испытания на два направления — актерское мастерство и на факультет новых направлений сценических искусств — кафедру саунд-драмы. Прослушивания провели педагоги института театрального искусства: старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Тарас Белоусов и преподаватель кафедры саунд-драмы ГИТИСа, музыкант и звукорежиссер Александр Недомолкин.

© Фото Артура Александрина, предоставлено пресс-службой МТС

© Фото Артура Александрина, предоставлено пресс-службой МТС

© Фото Артура Александрина, предоставлено пресс-службой МТС

Прослушивания в Краснодаре уже третий год организуют приемная комиссия ГИТИСа вместе с образовательным проектом «Поколение М» от МТС. По итогам прошлых испытаний, 14 кубанских абитуриентов допустили к следующим этапам конкурса в Москве. Трое из них сейчас учатся в ГИТИСе.