В Краснодаре прошли прослушивания в ГИТИС. Преподаватели отобрали восемь старшеклассников

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Артура Александрина, предоставлено пресс-службой МТС
    © Фото Артура Александрина, предоставлено пресс-службой МТС

В Краснодаре прошел первый отборочный тур среди старшеклассников в крупнейший театральный вуз страны ГИТИС

Пресс-служба компании МТС сообщила, что 29 апреля в Краснодаре прошли очные прослушивания в театральный вуз ГИТИС. В первом отборочном туре приняли участие более ста человек из ЮФО и других регионов России.

Преподаватели ГИТИСа выбрали восемь человек, пять из которых — абитуриенты Краснодарского края и Республики Адыгея. Учащихся рекомендовали для следующих этапов поступления в ГИТИС в Москве.

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В 2025 году старшеклассники могли пройти испытания на два направления — актерское мастерство и на факультет новых направлений сценических искусств — кафедру саунд-драмы.

Прослушивания провели педагоги института театрального искусства: старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Тарас Белоусов и преподаватель кафедры саунд-драмы ГИТИСа, музыкант и звукорежиссер Александр Недомолкин.

  • © Фото Артура Александрина, предоставлено пресс-службой МТС
    © Фото Артура Александрина, предоставлено пресс-службой МТС
  • © Фото Артура Александрина, предоставлено пресс-службой МТС
    © Фото Артура Александрина, предоставлено пресс-службой МТС
  • © Фото Артура Александрина, предоставлено пресс-службой МТС
    © Фото Артура Александрина, предоставлено пресс-службой МТС

Прослушивания в Краснодаре уже третий год организуют приемная комиссия ГИТИСа вместе с образовательным проектом «Поколение М» от МТС. По итогам прошлых испытаний, 14 кубанских абитуриентов допустили к следующим этапам конкурса в Москве. Трое из них сейчас учатся в ГИТИСе.

Как писали Юга.ру, в 2024 году двое абитуриентов из Краснодара поступили в ГИТИС.

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