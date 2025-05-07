В Ростове-на-Дону кинотеатры открыли продажу билетов на «Громовержцев». В Краснодаре тоже покажут фильм?

Кадр из трейлера к фильму «Громовержцы» © Скриншот видео с Rutube-канала «The Кино (Краткие пересказы фильмов)»

Кадр из трейлера к фильму «Громовержцы» © Скриншот видео с Rutube-канала «The Кино (Краткие пересказы фильмов)»

В Ростове-на-Дону с 12 мая будут показывать блокбастер «Громовержцы» студии Marvel (16+)

Ростовские кинотеатры «Чарли», «Кино Орбита» и Freetown Cinema открыли продажу билетов на фильм «Громовержцы». Показывать супергеройский блокбастер от студии Marvel начнут с 12 мая. Громовержцы — команда антигероев. В нее входят Зимний солдат, Елена Белова, Красный страж, Агент США, Призрак и Таскмастер. Директор ЦРУ Валентина Аллегра де Фонтейн заманивает их в смертельную ловушку. Чтобы выбраться, им нужно действовать сообща.

В фильме играют Флоренс Пью, Себастиан Стэн, Уайатт Рассел, Ольга Куриленко, Льюис Пуллман, Джеральдин Вишванатан, Дэвид Харбор, Ханна Джон-Кеймен и Джулия Луи-Дрейфус. Фильм «Громовержцы» стал 36-й картиной в киновселенной Marvel. Мировая премьера состоялась в конце апреля, лента получила в основном положительные отзывы зрителей и критиков. За первые выходные проката фильм собрал больше 160 млн долларов — это лучше ожиданий аналитиков. Юга.ру проверили расписание краснодарских кинотеатров. Информации о показах нет.