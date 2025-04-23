Летний сезон на «Роза Хутор» официально откроется 29 апреля. Какие развлечения подготовил курорт?

В летнем сезоне курорт «Роза Хутор» вновь предложит разнообразную программу отдыха для взрослых и детей

Далее, начнут работать пешие тропы в природном парке «Менделиха», где находится самый высокий в горах Сочи водопад — «Золотой» (77 метров). В этом сезоне там появится новая навигация и дополнительные зоны отдыха.

В этом году будет открыто 27 пеших троп общей протяженностью 64 километра. Их будут запускать постепенно в зависимости от погодных условий. Первыми в начале мая открываются маршруты в Горной Олимпийской деревне — B-one, «Тропа Йети» и «Озерный Траверс».

К посещению будет доступна обзорная площадка Роза Пик. На высоте 2320 метров появилась парковая зона с галечными и брусчатыми дорожками, теневыми зонами, лавочками для отдыха, растительными композициями и креативными фоторамками.

29 апреля на «Роза Хутор» стартует летний сезон. Курорт вновь предложит разнообразную программу отдыха для взрослых и детей. Гостей ждут природные достопримечательности, маркированные пешие тропы в горах развлечения и насыщенный календарь событий.

Большинство троп курорта откроются уже в середине июня. Горный кемпинг «Нахазо» и радиальные тропы вокруг него начнут работать в начале июля. Если погодные условия позволят, то кемпинг может открыться раньше.

«В этом летнем сезоне мы предложим гостям интересный продукт — прогулочный билет с гидом. Это отличная возможность подняться на Роза Пик в сопровождении увлекательного рассказа об истории этих мест, природе и достопримечательностях курорта. Гид поделится практической информацией по пешим тропам в горах, порекомендует самые впечатляющие локации курорта», — сообщила руководитель управления активного отдыха и туризма курорта «Роза Хутор» Ольга Падейская.

На курорте действуют и несколько велосипедных маршрутов. Любителям велопрогулок уже в мае предложат выгодный комбинированный тариф «Вело-пасс+прокат электровелосипеда».

Откроет свои двери детская горная академия, где маленьким путешественникам предложат разные программы, в том числе направленные на приобретение практических навыков выживания в лесу и горах. На курорте также работают семейный веревочный Йети Парк, подвесные мосты, высокогорные качели и родельбан. В Роза Долине появится колесо обозрения и новый парк развлечений.

Любителям пляжного отдыха «Роза Хутор» предлагает собственный благоустроенный пляж на черноморском побережье. Желающих туда доставят на шаттлах.

В любое время года к посещению доступны парк альпак «Пача Мама», этно-хутор Шишин двор, хаски-хутор, оленья ферма с новыми питомцами — капибарами, этнографический комплекс «Моя Россия», музей археологии.

Также в летнем сезоне гостей ожидает насыщенный календарь мероприятий. Кроме того, будет работать концертный зал «Роза Холл», где пройдут выступления популярных артистов и коллективов.

Летний сезон на курорте «Роза Хутор» завершится в начале ноября.