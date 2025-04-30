Экскурсии, кинопоказы, концерты. На «Роза Хутор» с размахом отметят День Победы

Со 2 мая с праздником будут поздравлять знаменитые артисты. В течение дня на курорте прозвучат голоса Константина Хабенского, Леонида Агутина, Максима Аверина, Сергея Жукова, Владимира Машкова, Александра Олешко. Также можно будет увидеть трансляцию исторических сводок Совинформбюро о событиях на фронтах и подвигах советских воинов.

На Романовом мосту работает фотовыставка «Бессмертный полк» с портретами воевавших родственников сотрудников курорта. На главной канатной дороге «Олимпия» гостей перевозят специальные тематические кабинки с названиями российских городов-героев, а также городов воинской и трудовой славы.

С 3 по 11 мая в интерактивном этнокомплексе «Моя Россия» запланированы тематические экскурсии. Здесь же все желающие смогут побывать на песенном привале и присоединиться к общему хору во время флэшмоба «Споемте, друзья, песни Победы!», написать письмо благодарности защитникам и разместить его на 80-метровой инсталляции.

Кроме того, сотрудники «Роза Хутор» совместно с администрацией Краснополянского поселкового округа поздравят ветеранов и возложат цветы к стеле.

«В годы Великой Отечественной войны буквально в нескольких километрах от нашего курорта, на перевалах Аишха и Псеашха, шли бои одного из самых важных сражений — Битвы за Кавказ. Благодаря стойкости советских солдат продвижение фашистов было остановлено, и они не увидели ни Красной Поляны, ни Сочи. Чтобы почтить память защитников Отечества, сотрудники «Роза Хутор» 9 мая совершат традиционное восхождение к лагерю «Холодный» и проведут возложение цветов к обелиску павшим воинам», — рассказали в пресс-службе курорта.

В День Победы праздничная программа будет проходить на нескольких площадках. На Романовом мосту можно сделать снимки с артистами в военной форме и получить георгиевскую ленточку. Атмосферу дополнят выступления артистов и ансамблей с мелодиями военных лет. Также все желающие смогут под аккордеон станцевать победный вальс.

На площади у Ратуши, у кафе «Берлога» в Горной Олимпийской Деревне и на веранде ресторана «Высота» будут работать полевые кухни. Угощать бесплатной солдатской кашей будут и в заведениях «Каф Каз», «Красная поляна», «Модус», «О’Хара», Black Bar&Grill, Bierkeller, в павильонах «Суздаль» и кафе «Сибирь» этнокомплекса «Моя Россия».

Завершат праздничные мероприятия бесплатные показы фильма «Выше неба, выше гор. Битва на перевалах». Лента рассказывает о событиях Битвы за Кавказ. Кино можно будет посмотреть на площадке «Прокат 1100» в 17:00 и в лектории горного клуба «Спорт-Марафон» в 19:30.