В Краснодаре пройдет выставка Стаса Серова. Работы художника покажут впервые после его выхода на свободу

В Краснодаре 5 мая откроется персональная выставка Стаса Серова. Последние восемь лет художник провел в колонии строгого режима

Галерея «Хаос» анонсировала* на 5 мая открытие персональной выставки Стаса Серова. Организаторы сообщили, что будут представлены работы 2025 года и картины из личного архива автора. На открытии будет присутствовать и сам художник. Все работы можно будет приобрести.



«Это легенда, это Стас Серов, который по жизненным обстоятельствам долго не показывался и долго не писал. Каждая работа может обрести нового хозяина, хотя очень сложно отдавать некоторые», — отметили организаторы. Напомним, последние восемь лет художник провел в колонии строго режима под Краснодаром. В августе 2017 года его осудили за сбыт наркотиков в крупном размере.

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Станислав Серов родился в 1961 году в Краснодаре. В 1987 году окончил художественно-графический факультет Краснодарского государственного университета. Член Союза художников России. Первая выставка Стаса Серова состоялась в 1988 году. С тех пор работы художника экспонируются на многих выставочных площадках России и зарубежья. Произведения Серова находятся в музеях и частных собраниях России, Англии, Франции, Германии, США и Японии. Жанр его работ можно определить как пересечение наивного искусства, поп-арта и концептуализма. Сам Серов называет его синтезом живописи и старинной фотографии. Открытие выставки пройдет 5 мая с 17:00 до 20:00. В этот день посетить ее можно бесплатно. Экспозиция будет работать до 31 мая, вход — 350 рублей, детям до 12 лет — вход свободный. Галерея «Хаос» находится на улице Путевой, 5Б. Она работает по будням с 12:00 до 17:00.