В Абрау-Дюрсо пройдет собачий фестиваль Dog picnic. Будут соревноваться представители 300 пород

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пользователя cookie_studio с сайта freepik.com
    © Фото пользователя cookie_studio с сайта freepik.com

В Абрау-Дюрсо 11 мая пройдут соревнования породистых собак. Какая программа?

Центр туризма «Абрау-Дюрсо» анонсировал на 11 мая фестиваль Dog picnic. За «Кубок Абрау» будут бороться более 300 разных пород собак из десятков регионов России. 

На соревнования приедут французские бульдоги, гриффоны, афганские борзые, американские стаффордширские терьеры, вельш-корги и другие.

«Экспертизу проведут известные, уважаемые и авторитетные судьи, которые определят лучших из лучших. Не упустите уникальную возможность увидеть такое разнообразие пород в одном месте!» — отметили организаторы.

В Краснодаре открыли приют для бездомных животных:

Помимо соревнований по кинологическому спорту зрителей ждет показательные выступления:

  • дог-фризби и аджилити;
  • выступления общего курса дрессировки;
  • тестирование поведения собак;
  • танцы с собаками.

Мероприятие каждый год организуют клуб кинологов «Элита» и общество любителей породистых собак «Глория».

Фестиваль пройдет на площади Александра II. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, аэропорт Сочи ищет новый дом для лабрадора Рицы, которая вышла на пенсию.

Афиша Животные Новороссийск Фестивали

Новости

В Новороссийске 95 квартир повреждены после атаки беспилотников. Некоторые разрушены полностью
В Абрау-Дюрсо пройдет собачий фестиваль Dog picnic. Будут соревноваться представители 300 пород
Следком возбудил уголовное дело по обвалу грунта на строителей в Геленджике. Соцсети пишут о трех погибших
Спецтехника очистила 3 из 13 км пляжей Анапы. Власти показали карту
В Краснодаре мусорный полигон расширят участком сельхозземель
Власти заявили, что рыба из Черного моря безопасна несмотря на разлив мазута. Мнения экологов разделились

Лента новостей

Реклама на сайте