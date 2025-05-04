В Абрау-Дюрсо пройдет собачий фестиваль Dog picnic. Будут соревноваться представители 300 пород
В Абрау-Дюрсо 11 мая пройдут соревнования породистых собак. Какая программа?
Центр туризма «Абрау-Дюрсо» анонсировал на 11 мая фестиваль Dog picnic. За «Кубок Абрау» будут бороться более 300 разных пород собак из десятков регионов России.
На соревнования приедут французские бульдоги, гриффоны, афганские борзые, американские стаффордширские терьеры, вельш-корги и другие.
«Экспертизу проведут известные, уважаемые и авторитетные судьи, которые определят лучших из лучших. Не упустите уникальную возможность увидеть такое разнообразие пород в одном месте!» — отметили организаторы.
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Помимо соревнований по кинологическому спорту зрителей ждет показательные выступления:
- дог-фризби и аджилити;
- выступления общего курса дрессировки;
- тестирование поведения собак;
- танцы с собаками.
Мероприятие каждый год организуют клуб кинологов «Элита» и общество любителей породистых собак «Глория».
Фестиваль пройдет на площади Александра II. Вход свободный.
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