В Краснодарском крае за порядком на мусорных площадках будет следить нейросеть

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

На Кубани и еще в 29 регионах РФ контролировать вывоз мусора и состояние контейнерных площадок будут с помощью онлайн-камер и нейросети

6 февраля пресс-служба российского экологического оператора (РЭО) сообщила, что 30 регионов РФ, в том числе Краснодарский край, начали следить за вывозом отходов по онлайн-камерам. Видео транслируют в федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО).

Это должно помочь властям отслеживать и устранять навалы мусора на контейнерных площадках.

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Помимо Кубани, к новой системе наблюдения подключились Калужская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Омская, Тульская, Тюменская Пензенская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Псковская, Ярославская и Ульяновская области, Республики Чувашская, Удмуртская, Башкортостан, Калмыкия, Крым, Марий Эл, Саха (Якутия), Северная Осетия — Алания, Приморский и Ставропольский края, Ханты-Мансийский, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Кроме трансляций РЭО планирует внедрить нейросеть. Она будет самостоятельно выявлять нарушения. Например, фиксировать навалы отходов рядом с контейнерами, контролировать переполненность мусорных баков и следить, чтобы путь для вывоза мусора не был заблокирован.

Отметим, что в Краснодарском крае актуальна «мусорная» проблема. В 2024 году регион занял второе место по объему производимых отходов, а жители постоянно жалуются на свалки и завалы.

Летом прошлого года из-за большого количества туристов (и не только) проблема настигла местные курорты. Незаконные свалки образовались в Анапе, Геленджике, Сочи. Также власти Краснодара заявили, что направили около 40 млн рублей на обновление контейнерных площадок, однако горожане продолжаются жаловаться на заваленные мусорки:

Как писали Юга.ру, власти Новороссийска закупят камеры видеонаблюдения на 11 млн рублей для борьбы с мусорными свалками.

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