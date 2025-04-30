«Локомотив-Кубань» вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ

Дважды отыграв двузначное отставание, краснодарский «Локо» одержал победу над «Уралмашем» и вышел в 1/2 финала главного баскетбольного турнира страны

29 апреля в Екатеринбурге состоялся четвертый матч серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ между «Уралмашем» и «Локомотивом-Кубань». Одержав непростую победу 82:77, краснодарский клуб выиграл серию до трех побед со счетом 3-1 и вышел в полуфинал.

После равной стартовой четверти (17:18 в пользу «Уралмаша»), екатеринбургская команда выдала хороший отрезок в обороне и к концу первой четверти повела с разницей в 13 очков, 27:40.

Благодаря мощному рывку «Локо» сравнял счет к 27-й минуте, 48:48. Но уральцы тут же устроили ответный спурт, и вскоре опять создали себе двузначное преимущество, 49:59. Однако кубанский клуб смог и во второй раз довольно быстро вернуть равный счет.