«Локомотив-Кубань» вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ
Дважды отыграв двузначное отставание, краснодарский «Локо» одержал победу над «Уралмашем» и вышел в 1/2 финала главного баскетбольного турнира страны
29 апреля в Екатеринбурге состоялся четвертый матч серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ между «Уралмашем» и «Локомотивом-Кубань». Одержав непростую победу 82:77, краснодарский клуб выиграл серию до трех побед со счетом 3-1 и вышел в полуфинал.
После равной стартовой четверти (17:18 в пользу «Уралмаша»), екатеринбургская команда выдала хороший отрезок в обороне и к концу первой четверти повела с разницей в 13 очков, 27:40.
Благодаря мощному рывку «Локо» сравнял счет к 27-й минуте, 48:48. Но уральцы тут же устроили ответный спурт, и вскоре опять создали себе двузначное преимущество, 49:59. Однако кубанский клуб смог и во второй раз довольно быстро вернуть равный счет.
А вскоре «Локомотив-Кубань» вышел вперед, и больше уже ни разу сопернику лидерство не отдавал.
Последний раз, когда «Уралмаш» смог сравнять счет, произошел на 38-й минуте — 71:71. Но форвард «Локо» Антон Квитковских тут же забросил трехочковый.
В напряженной концовке игроки краснодарской команды несколько раз здорово играли в обороне в самые важные моменты, так что у «Уралмаша» не было даже бросков, которые в теории могли принести им победу или равный счет.
«Локомотив-Кубань» вышел в 1/2 финала Единой лиги ВТБ, где сыграет против «Зенита», команды, которая выиграла 23 матча подряд, а в предыдущий раз уступила как раз «Локомотиву», притом разгромно и перед своими болельщиками — 98:117.
Полуфинальная серия идет до четырех побед одной из команд. Первые два матча состоятся в Санкт-Петербурге 5 и 7 мая. Потом соперники приедут в Краснодар, где сыграют 11 и 13 мая.
Напомним, что в предыдущем матче с «Уралмашем» «Локомотив-Кубань» установил сразу два рекорда Единой лиги ВТБ, а голкипера ФК «Краснодар» эксперты в апреле назвали четвертым в мире по надежности.