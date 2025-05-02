В Краснодаре приготовили 21-метровую шаурму

На фестивале «Маевка 2025» в Краснодаре 15 человек совместными усилиями приготовили шаурму длиной 21 метр

Первый день кулинарного фестиваля «Маевка 2025», который 1 мая стартовал на Пушкинской площади в Краснодаре, ознаменовался приготовлением гигантской шаурмы.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, пять шеф-поваров из пяти ресторанов Краснодара при помощи 10 волонтеров приготовили шаурму длиной 21 метр 11 сантиметров. Для этого им понадобилось 80 листов лаваша, 12,5 кг филе куриного бедра, 2,5 кг корейской моркови, 14 кг свежих овощей и 4 литра соусов 20 разновидностей.

После того, как фастфуд-гигант тщательно измерили, его разрезали на 500 порций и раздали посетителям фестиваля.