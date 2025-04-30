Рестораны Геленджика и Сочи попали на гастротуристическую карту России. Какие именно?

В России появился гастротуристический атлас, который знакомит с местными кухнями

В разработке карты участвовали молодые шеф-повара. По задумке, атлас создали для путешественников, которые «хотят почувствовать сердце России через ее кухню».

Российский кулинарный конкурс «Лавры» и «Яндекс Путешествия» создали гастротуристический атлас. В него попали рестораны со знаковыми блюдами местной кухни.

«Атлас представляет новые маршруты от молодых и перспективных звезд гастрономии, где каждая поездка превратится в настоящий гастрономический квест и откроет новые вкусы регионов России», — говорится в описании проекта.

На карте красным цветом отмечены заведения Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Ростова-на-Дону и других городов. Ожидается, что список мест будет пополняться.

Из Краснодарского края на атласе отметили восемь мест. В Геленджике шеф-повар Макар Золотов посоветовал попробовать черноморскую камбалу и сходить в заведения «Хороший год» и «Причал 93».