Рестораны Геленджика и Сочи попали на гастротуристическую карту России. Какие именно?
В России появился гастротуристический атлас, который знакомит с местными кухнями
Российский кулинарный конкурс «Лавры» и «Яндекс Путешествия» создали гастротуристический атлас. В него попали рестораны со знаковыми блюдами местной кухни.
В разработке карты участвовали молодые шеф-повара. По задумке, атлас создали для путешественников, которые «хотят почувствовать сердце России через ее кухню».
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«Атлас представляет новые маршруты от молодых и перспективных звезд гастрономии, где каждая поездка превратится в настоящий гастрономический квест и откроет новые вкусы регионов России», — говорится в описании проекта.
На карте красным цветом отмечены заведения Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Ростова-на-Дону и других городов. Ожидается, что список мест будет пополняться.
Из Краснодарского края на атласе отметили восемь мест. В Геленджике шеф-повар Макар Золотов посоветовал попробовать черноморскую камбалу и сходить в заведения «Хороший год» и «Причал 93».
В Сочи су-шефы Даниил Баев и Владимир Филимонов рекомендуют попробовать хинкали, хачапури и черноморскую рыбу (калкан, барабуля и сарган). Также они советуют посетить заведения Nino, «Клево», «Высота 5642», «Баран-Рапан», «Шале» и «Винчетто».
Как писали Юга.ру, восемь ресторанов Краснодарского края вошли в топ-100 заведений России.