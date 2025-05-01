В Краснодарском крае двухлетней Маше Авакян нужно дорогостоящее лечение. Рассказываем, как помочь

После рождения у Маши выявили множественные пороки развития, в том числе неправильно сформированную носоглотку и челюсть, дефекты, препятствующие работе кишечника. Она не могла дышать носом и нормально питаться. Первые полгода жизни Машу выхаживали в больницах, кормили через зонд, но вес девочка не набирала.



Семья обратилась в московскую больницу, где умеют лечить детей с такими проблемами. Генетический анализ выявил у Маши редкую патологию — сочетание двух наследственных синдромов.

«Позади уже восемь операций, в апреле дочку ждут в столице для еще одной. Сейчас Маша дышит через трахеостому, питание получает с помощью гастростомы. В перерывах между больницами мы используем все возможности для развития дочки, чтобы не допустить усугубления ее состояния, утраты приобретенных навыков. Регулярно делаем массаж и лечебную гимнастику, но этого недостаточно», — поделилась мама девочки Ануш Авакян.



В прошлом году «Русфонд» помог Маше оплатить курс специальной терапии в краснодарском центре реабилитации и развития. Лечение дало результат: девочка научилась ползать на четвереньках и держать в руке ложку, перестала пугаться чужих людей, стала спокойнее.



Врачи рекомендуют продолжать терапию.



«У Маши синдром множественных врожденных пороков развития (синдром Пейтца — Егерса и синдром CHARGE), раннее органическое поражение центральной нервной системы, грубая задержка психомоторного развития. Девочке необходим курс реабилитации для коррекции мышечного тонуса, улучшения функций дыхания и глотания, развития крупной моторики и речи», — рассказал невролог центра «БлагоДар» в Краснодаре Александр Молодожников.



В семье Авакян работает только папа. Мама постоянно находится с дочкой. Все их деньги уходят на питание и лечение Маши. Ее родители не могут самостоятельно оплатить курс реабилитации. Всего требуется 182 413 рублей .



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