В Краснодарском крае двухлетней Маше Авакян нужно дорогостоящее лечение. Рассказываем, как помочь
«Русфонд» начал сбор средств девочке из Курганинска с множественными пороками развития на курсовое лечение
После рождения у Маши выявили множественные пороки развития, в том числе неправильно сформированную носоглотку и челюсть, дефекты, препятствующие работе кишечника. Она не могла дышать носом и нормально питаться. Первые полгода жизни Машу выхаживали в больницах, кормили через зонд, но вес девочка не набирала.
Семья обратилась в московскую больницу, где умеют лечить детей с такими проблемами. Генетический анализ выявил у Маши редкую патологию — сочетание двух наследственных синдромов.
«Позади уже восемь операций, в апреле дочку ждут в столице для еще одной. Сейчас Маша дышит через трахеостому, питание получает с помощью гастростомы. В перерывах между больницами мы используем все возможности для развития дочки, чтобы не допустить усугубления ее состояния, утраты приобретенных навыков. Регулярно делаем массаж и лечебную гимнастику, но этого недостаточно», — поделилась мама девочки Ануш Авакян.
В прошлом году «Русфонд» помог Маше оплатить курс специальной терапии в краснодарском центре реабилитации и развития. Лечение дало результат: девочка научилась ползать на четвереньках и держать в руке ложку, перестала пугаться чужих людей, стала спокойнее.
Врачи рекомендуют продолжать терапию.
«У Маши синдром множественных врожденных пороков развития (синдром Пейтца — Егерса и синдром CHARGE), раннее органическое поражение центральной нервной системы, грубая задержка психомоторного развития. Девочке необходим курс реабилитации для коррекции мышечного тонуса, улучшения функций дыхания и глотания, развития крупной моторики и речи», — рассказал невролог центра «БлагоДар» в Краснодаре Александр Молодожников.
В семье Авакян работает только папа. Мама постоянно находится с дочкой. Все их деньги уходят на питание и лечение Маши. Ее родители не могут самостоятельно оплатить курс реабилитации. Всего требуется 182 413 рублей.
Как помочь Маше?
- отправить пожертвование с банковской карты на странице;
- отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Маши Авакян);
- через СБП, отсканировав QR-код;
- через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
- отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
Благотворительный фонд «Русфонд»
ИНН 7743089883
КПП 771401001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Маши Авакян. Без НДС.
Ранее Юга.ру публиковали подборку краснодарских благотворительных фондов и организаций, которые регулярно нуждаются в пожертвованиях. Узнать о них можно здесь.