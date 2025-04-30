Барабанное шоу, мексиканская кавер-группа и караоке. В Абрау-Дюрсо пройдет открытие курортного сезона
Курорт «Абрау-Дюрсо» с 1 по 3 мая устраивает праздник в честь открытия летнего сезона (0+)
Центр туризма «Абрау-Дюрсо» опубликовал программу праздника в честь открытия курортного сезона. «Большие выходные» пройдут с 1 по 3 мая. Гостей ждут на набережной озера Абрау и площади Александра II.
Первый праздничный день начнется с первомайского шествия. Также в этот день пройдут мастер-классы по латине, шоу танцоров и барабанщиков, выступление кавер-группы «Марьячи Лос Панчос», которых называют латиноамериканским «Ласковым маем». Они исполняют «3 сентября» Шуфутинского, песни «Дискотеки Аварии» и группы «Ленинград».
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В пятницу, 2 мая, гостей ждут выступление фокусника, танцевальный флешмоб, духовое шоу Brass Band, музыкальная программа с винными бокалами и караоке для зрителей.
В субботу, 3 мая, пройдут танцевальные шоу и детское театральзованное представление, выступления перкуссионистов и японской скрипачки Хироко Нинагава.
Подробную программу можно изучить на сайте центра туризма «Абрау-Дюрсо».
Как писали Юга.ру, власти Анапы объявили даты начала курортного сезона 2025. С 17 по 25 мая там пройдет эногастрономический фестиваль.