Барабанное шоу, мексиканская кавер-группа и караоке. В Абрау-Дюрсо пройдет открытие курортного сезона

Курорт «Абрау-Дюрсо» с 1 по 3 мая устраивает праздник в честь открытия летнего сезона (0+)

Центр туризма «Абрау-Дюрсо» опубликовал программу праздника в честь открытия курортного сезона. «Большие выходные» пройдут с 1 по 3 мая. Гостей ждут на набережной озера Абрау и площади Александра II.

Первый праздничный день начнется с первомайского шествия. Также в этот день пройдут мастер-классы по латине, шоу танцоров и барабанщиков, выступление кавер-группы «Марьячи Лос Панчос», которых называют латиноамериканским «Ласковым маем». Они исполняют «3 сентября» Шуфутинского, песни «Дискотеки Аварии» и группы «Ленинград».