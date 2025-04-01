Власти Анапы объявили даты начала курортного сезона 2025

Курортный сезон в Анапе откроет эногастрономический фестиваль. Он пройдет с 17 по 25 мая

1 апреля мэрия Анапы сообщила, что с 17 по 25 мая на курорте пройдет ежегодный эногастрономический фестиваль «Виноград». В администрации отметили, что гостей ждет «насыщенная культурная программа» с концертами, спектаклями, кинопоказами под открытым небом и ярмаркой кубанского вина и деликатесов. Организаторы также запланировали встречи с сомелье и винными блогерами, детские активности, научные мастер-классы. Мэр Анапы Василий Швец добавил, что дискотек и фейерверков на фестивале не будет.

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Винный фестиваль в честь открытия курортного сезона проходит в Анапе с 2021 года. Сначала он назывался «А. море фест», а с 2022 года появился фестиваль «Виноград». В 2025 году праздник будет идти в течение девяти дней, основные события состоятся на набережной у музея «Горгиппия». Напомним, Роспотребнадзор не дал заключение о том, безопасен ли пляжный отдых в Анапе после разлива мазута. Официальное заявление в ведомстве обещали сделать 1 марта, однако с тех пор прошел месяц.



