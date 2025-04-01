Власти Анапы объявили даты начала курортного сезона 2025

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Мэрия Анапы»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Мэрия Анапы»

Курортный сезон в Анапе откроет эногастрономический фестиваль. Он пройдет с 17 по 25 мая

1 апреля мэрия Анапы сообщила, что с 17 по 25 мая на курорте пройдет ежегодный эногастрономический фестиваль «Виноград». 

В администрации отметили, что гостей ждет «насыщенная культурная программа» с концертами, спектаклями, кинопоказами под открытым небом и ярмаркой кубанского вина и деликатесов. Организаторы также запланировали встречи с сомелье и винными блогерами, детские активности, научные мастер-классы.

Мэр Анапы Василий Швец добавил, что дискотек и фейерверков на фестивале не будет.

Читайте также:

Винный фестиваль в честь открытия курортного сезона проходит в Анапе с 2021 года. Сначала он назывался «А. море фест», а с 2022 года появился фестиваль «Виноград». 

В 2025 году праздник будет идти в течение девяти дней, основные события состоятся на набережной у музея «Горгиппия».

Напомним, Роспотребнадзор не дал заключение о том, безопасен ли пляжный отдых в Анапе после разлива мазута. Официальное заявление в ведомстве обещали сделать 1 марта, однако с тех пор прошел месяц.

Как писали Юга.ру, брони в детские лагеря Анапы массово отменяют. Туроператоры несут убытки и просят поддержку от государства.

Анапа Вино Еда Курорты и туризм Фестивали

Новости

Власти Анапы объявили даты начала курортного сезона 2025
Аэропорт Минеральных Вод запустит рейсы в Астану, Батуми и Бодрум. Какие еще направления появятся в 2025 году?
Краснодарцев приглашают на уборку мусора в Юбилейном районе. Когда пройдет субботник?
В Адыгее создали свою версию дубайского шоколада. Из чего готовят и сколько стоит необычное лакомство?
Власти Сочи планируют открыть десять новых пляжей к началу сезона. Всего их будет 180
В апреле жителей Краснодарского края ждет самая короткая рабочая неделя в 2025 году. Будут ли выходные перед «майскими»?

Лента новостей

Реклама на сайте