Персональный онлайн-гардероб: как найти подходящую одежду на Авито за пару кликов
Авито запустил «Мой гардероб» с умным помощником для поиска одежды и обуви своего размера
Новая умная опция «Мой гардероб» запоминает запрос конкретного пользователя и формирует релевантную выдачу при каждом посещении Авито — нужно только один раз указать подходящие параметры. С апреля фунция доступна всем пользователям.
Как пользоваться функцией «Мой гардероб»
Перейдите из раздела «Одежда, обувь и аксессуары» в «Мой гардероб» и с помощью фильтров сформируйте запрос. Сперва выберите подходящую категорию: для женщин, мужчин, девочек или мальчиков. Далее — размеры для различных категорий одежды. Например, для блуз, маек и толстовок — размер М; для джинсов, брюк или юбок — L; для кроссовок и туфель — 38.
Затем «Гардероб» уточнит предпочтения по брендам, цветам и диапазону цены. Эти параметры необязательны, но помогут сделать выдачу точнее.
«Галочка, беру?»:
Чтобы улучшить качество поиска, перед запуском «Моего гардероба» команда платформы сделала размерную сетку универсальной:
«Как правило, производители используют разные числовые значения из-за различий в стандартах параметров фигур в разных странах, что может усложнить подбор подходящих вещей. Поэтому мы сделали единую систему размеров, которая учитывает эту особенность. Для продавцов мы разработали подсказки с подробной информацией о том, как измерить товар и корректно указать это в объявлении. Покупатель, в свою очередь, видит понятную расшифровку размерной сетки. Это помогает выбрать одежду и обувь под индивидуальные параметры. Кроме того, платформа научилась определять состояние вещи, чтобы валидировать описание, которое указал продавец. Модель анализирует описание продавца и информацию, указанную при оформлении карточки товара, чтобы сформулировать максимально корректное объявление», — рассказывает Алена Медведева, руководитель продуктового кластера Lifestyle&Home в Авито.
По данным аналитиков, самыми популярными размерами, которые пользователи искали в «Моем гардеробе», стали L — для мужской одежды (35% запросов) и M — для женской (28%). Чаще всего жители России искали обувь 42-го размера для мужчин (25%) и 38-го — для женщин (26%).
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