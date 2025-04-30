Персональный онлайн-гардероб: как найти подходящую одежду на Авито за пару кликов

Авито запустил «Мой гардероб» с умным помощником для поиска одежды и обуви своего размера

Новая умная опция «Мой гардероб» запоминает запрос конкретного пользователя и формирует релевантную выдачу при каждом посещении Авито — нужно только один раз указать подходящие параметры. С апреля фунция доступна всем пользователям.

Как пользоваться функцией «Мой гардероб»

Перейдите из раздела «Одежда, обувь и аксессуары» в «Мой гардероб» и с помощью фильтров сформируйте запрос. Сперва выберите подходящую категорию: для женщин, мужчин, девочек или мальчиков. Далее — размеры для различных категорий одежды. Например, для блуз, маек и толстовок — размер М; для джинсов, брюк или юбок — L; для кроссовок и туфель — 38.

Затем «Гардероб» уточнит предпочтения по брендам, цветам и диапазону цены. Эти параметры необязательны, но помогут сделать выдачу точнее.