В Краснодаре пройдет выставка графики «Синестезия»

Художник родился в Славянске-на-Кубани, окончил художественную школу в родном городе, а потом учился в Новороссийске в морском университете имени Ушакова. Большую часть работ художник создает во время морских рейсов на грузовом танкере.

«В творчестве черная тушь для Андрея остается фаворитом. Из комбинаций линий можно составить застывший стих в виде образа, а краски акварели дадут ему более глубокое настроение. Главным источником вдохновения для художника служит жизнь, во всей полноте ее проявлений», — рассказали организаторы.

Выставка будет работать до 18 мая в галерее «Особняк» по улице Фрунзе, 37.