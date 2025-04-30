В Краснодаре пройдет выставка графики «Синестезия»

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот фото из письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала

В Краснодаре покажут 40 графических листов Андрея Колесника (12+)

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 1 мая открытие экспозиции «Синестезия». Будут представлены 40 графических работ Андрея Колесника.

Художник родился в Славянске-на-Кубани, окончил художественную школу в родном городе, а потом учился в Новороссийске в морском университете имени Ушакова. Большую часть работ художник создает во время морских рейсов на грузовом танкере.

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«В творчестве черная тушь для Андрея остается фаворитом. Из комбинаций линий можно составить застывший стих в виде образа, а краски акварели дадут ему более глубокое настроение. Главным источником вдохновения для художника служит жизнь, во всей полноте ее проявлений», — рассказали организаторы.

Выставка будет работать до 18 мая в галерее «Особняк» по улице Фрунзе, 37.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 1 мая откроется фотовыставка «Времена и судьбы». Зрители увидят на снимках ветеранов войн и людей труда.

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи События

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