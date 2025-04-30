В Краснодаре пройдет выставка графики «Синестезия»
В Краснодаре покажут 40 графических листов Андрея Колесника (12+)
Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 1 мая открытие экспозиции «Синестезия». Будут представлены 40 графических работ Андрея Колесника.
Художник родился в Славянске-на-Кубани, окончил художественную школу в родном городе, а потом учился в Новороссийске в морском университете имени Ушакова. Большую часть работ художник создает во время морских рейсов на грузовом танкере.
«В творчестве черная тушь для Андрея остается фаворитом. Из комбинаций линий можно составить застывший стих в виде образа, а краски акварели дадут ему более глубокое настроение. Главным источником вдохновения для художника служит жизнь, во всей полноте ее проявлений», — рассказали организаторы.
Выставка будет работать до 18 мая в галерее «Особняк» по улице Фрунзе, 37.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 1 мая откроется фотовыставка «Времена и судьбы». Зрители увидят на снимках ветеранов войн и людей труда.