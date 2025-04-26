В Краснодаре пройдет фотовыставка «Времена и судьбы»

В экспозицию войдут 70 работ, отражающих только личные истории и судьбы русского народа. Зрители увидят на снимках ветеранов войн и людей труда.

«Эти снимки подчеркивают: история пишется не словами, а делами. Фотографы не просто «ловили свет». Они видели то, что нельзя зафиксировать на пленку: простоту подвига и свет внутри человека», — рассказали организаторы.

Выставка будет работать до 18 мая в галерее «Особняк» по улице Фрунзе, 37.