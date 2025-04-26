В Краснодаре пройдет фотовыставка «Времена и судьбы»
В Краснодаре покажут 70 фотографий, отражающих личные истории и судьбы русского народа (0+)
Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 1 мая открытие фотовыставки «Времена и судьбы».
В экспозицию войдут 70 работ, отражающих только личные истории и судьбы русского народа. Зрители увидят на снимках ветеранов войн и людей труда.
Звезда венского модерна:
«Эти снимки подчеркивают: история пишется не словами, а делами. Фотографы не просто «ловили свет». Они видели то, что нельзя зафиксировать на пленку: простоту подвига и свет внутри человека», — рассказали организаторы.
Выставка будет работать до 18 мая в галерее «Особняк» по улице Фрунзе, 37.
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