Власти Ростовской области предложили использовать блокираторы за незаконную парковку

В Ростовской области предложили новый способ борьбы с парковщиками-нарушителями. Будут блокировать авто, припаркованные на выделенных полосах

29 апреля министр транспорта Ростовской области Алена Беликова сообщила, что на машины, припаркованные на выделенных для общественного транспорта полосах, будут устанавливать блокираторы. Это касается автомобилей, которые нарушают правила парковки, но не мешают проезду. При этом эвакуировать их не будут.

«Это делается для того, чтобы разгрузить эвакуаторы и направить их на проблемные участки», — добавила Беликова.