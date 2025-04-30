Власти Ростовской области предложили использовать блокираторы за незаконную парковку
В Ростовской области предложили новый способ борьбы с парковщиками-нарушителями. Будут блокировать авто, припаркованные на выделенных полосах
29 апреля министр транспорта Ростовской области Алена Беликова сообщила, что на машины, припаркованные на выделенных для общественного транспорта полосах, будут устанавливать блокираторы. Это касается автомобилей, которые нарушают правила парковки, но не мешают проезду. При этом эвакуировать их не будут.
«Это делается для того, чтобы разгрузить эвакуаторы и направить их на проблемные участки», — добавила Беликова.
В Краснодаре еще 35 парковок станут платными:
Ранее власти Краснодара также сообщали о возможном внедрении подобной меры, чтобы сократить количество пробок. Однако блокировщики предлагали устанавливать на машины, брошенные на проезжей части.
Практику также внедрили в Казани. Там блокируют автомобили, водители которых снимают номера на платных парковках. В Москве машины эвакуируют с привлечением антитеррористической комиссии как потенциально опасные объекты. Блокировку автомобилей практикуют в Санкт-Петербурге, Красноярске и Ярославле.
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