В Краснодаре 35 парковок станут платными. Одна из них протянется на 4 километра

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Мэрия Краснодара опубликовала список новых платных парковок

23 апреля пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что в городе появятся 35 новых платных парковок. В администрации заявили, что это необходимо для «уменьшения пробок, снижения транспортной нагрузки на дороги и сокращения нарушений правил остановки и стоянки».

Центр, район ж/д вокзала, Пашковка:

Когда и где заработают парковки?

С 30 июня:

  • по улице Новицкого от Каляева до проезда Геленджикского, стоимость — 40 рублей за час;
  • по улице Атарбекова от Тургенева до Герцена, стоимость — 40 рублей за час;
  • по улице Воровского от Красных Партизан до Атарбекова, стоимость — 40 рублей за час;
  • по улице Воровского от Красных Партизан до Рылеева, стоимость — 40 рублей за час;
  • по улице Кореновской от Дзержинского до Светлой, стоимость — 30 рублей за час.

С 31 июля:

  • по улице 1-го Мая от 40-летия Победы до проезда Медицинского, стоимость — 30 рублей за час;
  • по улице 40-летия Победы от 1-го Мая до Восточно-Кругликовской, стоимость — 30 рублей за час;
  • по улице 40-летия Победы от Российской до 1-го Мая, стоимость — 30 рублей за час;
  • по четной стороне улицы Российской от дома № 138 до Черкасской, стоимость — 40 рублей за час;
  • по улице Петра Метальникова от Есенина до Российской, стоимость — 30 рублей за час;
  • по улице Зиповской от Байбакова до Российской, стоимость — 30 рублей за час.

С 31 августа:

  • по улице Коммунаров от Гаврилова до Офицерской, стоимость — 40 рублей за час;
  • по четной стороне улицы Коммунаров в районе дома № 278, стоимость — 40 рублей за час;
  • по улице Передовой от Северной до Володи Головатого, стоимость — 30 рублей за час;
  • по улице Отрадной от Северной до Володи Головатого, стоимость — 30 рублей за час;
  • по улице Северной от Ломоносова до Передовой, стоимость — 30 рублей за час;
  • по улице Гоголя от Суворова до Железнодорожной, стоимость — 50 рублей за час;
  • по улице Леваневского от Промышленной до тупика, стоимость — 40 рублей за час;
  • по улице Леваневского от Длинной до Буденного, стоимость — 50 рублей за час.

С 30 сентября:

  • по улице Дзержинского от Дальней до Шоссе Нефтяников, стоимость — 40 рублей за час;
  • по улице Клубной от Дзержинского до Шоссе Нефтяников, стоимость — 40 рублей за час;
  • по улице Тургенева от Космонавта Гагарина до Дальней, стоимость — 40 рублей за час;
  • по улице Дальней от Тургенева до Дзержинского, стоимость — 40 рублей за час;
  • по нечетной стороне улицы Академика Лукьяненко от Калинина до Красных Партизан, стоимость — 40 рублей за час.

С 31 октября:

  • по четной стороне улицы Селезнева от дома № 60 до дома № 72, стоимость — 30 рублей за час;
  • по четной стороне улицы Селезнева в районе дома № 76, стоимость — 30 рублей за час;
  • по улице Старокубанской от Ставропольской до Селезнева, стоимость — 30 рублей за час;
  • по улице Димитрова от Бургасской до Майкопской, стоимость — 30 рублей за час;
  • по четной стороне улицы Ставропольской от Павлова до Шевченко, стоимость — 30 рублей за час;
  • по четной стороне улицы Ставропольской от Полины Осипенко до Малой, стоимость — 30 рублей за час.

С 30 ноября:

  • по улице Сормовской от Старокубанской до Тюляева, стоимость — 30 рублей за час;
  • по улице Симферопольской от Новороссийской до 1-й Заречной, стоимость — 30 рублей за час;
  • по улице Уральской от Симферопольской до Тюляева, стоимость — 30 рублей за час;
  • по улице Тюляева от Сормовской до Уральской, стоимость — 30 рублей за час;
  • по улице Уральской от Тюляева до 1-го Мая, стоимость — 30 рублей за час.

Как писали Юга.ру, возле стадиона ФК «Краснодар» паркуются на газонах и тротуарах. Жители обвиняют футбольных болельщиков.

Автомобили Дороги Краснодар парковки Транспорт

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