В Краснодаре 35 парковок станут платными. Одна из них протянется на 4 километра

23 апреля пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что в городе появятся 35 новых платных парковок. В администрации заявили, что это необходимо для «уменьшения пробок, снижения транспортной нагрузки на дороги и сокращения нарушений правил остановки и стоянки».