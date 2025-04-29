Радоница в Краснодаре. На подъезде к Славянскому кладбищу собрались огромные пробки

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Пробки образовались утром 29 апреля на подъезде к Славянскому кладбищу в Краснодаре. Движение затруднено сразу на нескольких улицах

29 апреля на подъездах к Славянскому кладбищу Краснодара образовались сильные пробки. Автомобильное движение затруднено сразу на нескольких улицах.

В багровый цвет в навигаторе окрасились участки улиц Красных Партизан, 2-я, 3-я и 4-я Линии, Толбухина, Круговая, Трубилина. Медленно двигаются машины на Западном Обходе, свидетельствует сервис «Яндекс.Карты». 

Как рассказала жительница ЖК на улице Красных Партизан, пробки около Славянского кладбища наблюдаются с субботы. 29 апреля горожане устремились на погост совсем рано — заторы начали образовываться с 6 утра.

  • © Скриншот с сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот с сервиса «Яндекс.Карты»

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Традиционно пробка образовалась и в центре города из-за ремонта Тургеневского моста. В целом заторы в городе составляют 5 баллов из 10 возможных.

Напомним, сегодня в России отмечают Радоницу. В этот день православные христиане поминают усопших родственников.

В Краснодарском крае на ближайшие 30 лет Радоницу сделали выходным. К городским кладбищам кубанской столицы организовали дополнительные маршруты общественного транспорта.

Как писали Юга.ру, власти Краснодара потратят почти полмиллиарда рублей на расширение кладбища в Копанском.

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