Радоница в Краснодаре. На подъезде к Славянскому кладбищу собрались огромные пробки

Пробки образовались утром 29 апреля на подъезде к Славянскому кладбищу в Краснодаре. Движение затруднено сразу на нескольких улицах

29 апреля на подъездах к Славянскому кладбищу Краснодара образовались сильные пробки. Автомобильное движение затруднено сразу на нескольких улицах. В багровый цвет в навигаторе окрасились участки улиц Красных Партизан, 2-я, 3-я и 4-я Линии, Толбухина, Круговая, Трубилина. Медленно двигаются машины на Западном Обходе, свидетельствует сервис «Яндекс.Карты». Как рассказала жительница ЖК на улице Красных Партизан, пробки около Славянского кладбища наблюдаются с субботы. 29 апреля горожане устремились на погост совсем рано — заторы начали образовываться с 6 утра.

© Скриншот с сервиса «Яндекс.Карты»

Читайте также: На краснодарских кладбищах перед Радоницей изменили схему движения автомобилей

Традиционно пробка образовалась и в центре города из-за ремонта Тургеневского моста. В целом заторы в городе составляют 5 баллов из 10 возможных. Напомним, сегодня в России отмечают Радоницу. В этот день православные христиане поминают усопших родственников. В Краснодарском крае на ближайшие 30 лет Радоницу сделали выходным. К городским кладбищам кубанской столицы организовали дополнительные маршруты общественного транспорта.