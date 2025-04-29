Краснодарцев просят не ходить ночью в парки. В чем причина?
В Краснодаре шесть городских парков обработают от клещей
Департамент городского хозяйства и ТЭК Краснодара сообщил, что 29 апреля шесть городских парков будут обрабатывать от клещей и комаров. Речь о зеленых зонах «Городской сад», «Чистяковская роща», «Солнечный остров», 30-летия Победы, «Рождественский» и «Старая Кубань».
Делать это будут после 22:00 и до 6:00 при хорошей погоде. В период распыления средств жителям не рекомендуют посещать парки.
Это плановая обработка, которую традиционно проводят весной. При необходимости ее повторят летом.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что с начала сезона в медицинские организации обратились больше 15 тыс. человек в связи с укусами клещей. Наибольшее количество обращений зарегистрировано в том числе в Ростовской области и Краснодарском крае.
На Кубани от укусов клещей пострадали 573 человека, 270 из них — дети до 14 лет. Насекомых можно сдать на исследование в специальных пунктах, в крае их больше 40. В Краснодаре клещей принимают по улице Гоголя, 56/1.
28 апреля Роспотребнадзор открыл горячую линию, посвященную профилактике клещевого энцефалита и других инфекций, передающихся клещами. Специалисты расскажут о мерах индивидуальной защиты от укусов клещей и территориях с высоким риском заражения, а также куда обращаться в случае обнаружения насекомого и где сделать прививку.
Как писали Юга.ру, в Ростовской области фиксируют нашествие огромных зеленых комаров.