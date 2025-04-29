Краснодарцев просят не ходить ночью в парки. В чем причина?

В Краснодаре шесть городских парков обработают от клещей

Департамент городского хозяйства и ТЭК Краснодара сообщил, что 29 апреля шесть городских парков будут обрабатывать от клещей и комаров. Речь о зеленых зонах «Городской сад», «Чистяковская роща», «Солнечный остров», 30-летия Победы, «Рождественский» и «Старая Кубань».

Делать это будут после 22:00 и до 6:00 при хорошей погоде. В период распыления средств жителям не рекомендуют посещать парки.

Это плановая обработка, которую традиционно проводят весной. При необходимости ее повторят летом.