В Краснодарском крае начался сезон клещей. Они могут переносить болезнь Лайма

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя erik-karits-2093459 с сайта freepik.com
    © Фото пользователя erik-karits-2093459 с сайта freepik.com

На Кубани с начала года от укусов клещей пострадали 250 человек

9 апреля телеграм-канал управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщил, что в регионе начался сезон клещей. С начала года в больницы обратились более 250 укушенных. Насекомые могут быть переносчиками клещевого боррелиоза — болезни Лайма.

«Апрель на Кубани традиционно месяц клещей. Теплый весенний воздух, не палящее солнце делают иксодовых клещей особенно активными, а значит опасными для людей. Жителей края подстерегают клещи-переносчики клещевого боррелиоза- болезни Лайма», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Разгар клещей:

В ведомстве также напомнили о важности обработок от насекомых. Для них используют около пятидесяти средств. Для самостоятельной обработки домашних хозяйств, дачных и садовых участков — 14 разрешенных средств.

Отметим, что за лето 2024 года от укусов клещей пострадали больше 4,5 тыс. человек. По сравнению с 2023 годом в медучреждения обратились в 1,4 раз больше людей.

Напомним, что в этом году в Краснодарском и Ставропольском краях клещи проснулись раньше срока.

Как правильно снять клеща?

Снимать клеща следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания. Насекомое нужно захватить пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов.

Место укуса следует продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5% йод, одеколон). После извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом. Если осталась черная точка, нужно обработать место укуса 5% йодом.

Лучше всего доверить удаление клеща врачу в травматологическом пункте.

В России зарегистрированы несколько вакцин против клещевого вирусного энцефалита. Прививку от клещевого энцефалита можно сделать в прививочных пунктах на базах поликлиник, медсанчастей, здравпунктов учебных заведений после консультации врача. Следует помнить, что завершить весь прививочный курс надо завершить за две недели до выезда в неблагополучную территорию.

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