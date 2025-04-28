Как будет работать краснодарская почта в майские праздники? Узнали график

Пресс-служба УФПС Краснодарского края сообщила Юга.ру, что 28, 30 апреля и 8 мая почтовые отделения региона закроются на час раньше. При этом те, в которых расположены пункты выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов, будут работать по графику.

29 апреля, 1 и 9 мая станут выходными днями для «Почты России», кроме тех отделений Кубани, где есть ПВЗ.



Со 2 по 7 мая они будут работать в обычном режиме.



В выходные дни почтальоны не будут разносить письма и периодику. Пенсии и пособия доставят по графику.



Напомним, что в этом году россияне в честь праздников будут отдыхать два раза по четыре дня — с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.