Экстренные службы и синоптики выпустили несколько предупреждений на 27-28 апреля

Пресс-служба мэрии Сочи опубликовала предупреждение о том, что вечером 27 апреля и в первой половине дня 28 апреля на территории города-курорта и федеральной территории Сириус ожидается туман. Видимость может составлять 500-1000 метров.

Одновременно в этим на море возможны волны высотой до 1,2 метра, а в горных районах Сочи на отметках выше 1500 метров существует опаснсть схода лавин.

Еще одно штормовое предупреждение выпустило управление МЧС по Краснодарскому краю. В ведомстве уверены, что в северо-западных районах Краснодарского края до вечера 28 апреля будет высокой вероятнсть возникновения пожаров. Граждан просят не разводить костры вне спеуиально оборудованных площадок и незамедлительно сообщать по номеру 112 о возгораниях.