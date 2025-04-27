В Сочи туман, на северо-западе края – пожароопасность: предупреждения МЧС на утро понедельника

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Экстренные службы и синоптики выпустили несколько предупреждений на 27-28 апреля

Пресс-служба мэрии Сочи опубликовала предупреждение о том, что вечером 27 апреля и в первой половине дня 28 апреля на территории города-курорта и федеральной территории Сириус ожидается туман. Видимость может составлять 500-1000 метров.

Одновременно в этим на море возможны волны высотой до 1,2 метра, а в горных районах Сочи на отметках выше 1500 метров существует опаснсть схода лавин.

Еще одно штормовое предупреждение выпустило управление МЧС по Краснодарскому краю. В ведомстве уверены, что в северо-западных районах Краснодарского края до вечера 28 апреля будет высокой вероятнсть возникновения пожаров. Граждан просят не разводить костры вне спеуиально оборудованных площадок и незамедлительно сообщать по номеру 112 о возгораниях.

Ранее на этой неделе стало известно, когда начнется официальный купальный сезон в Новороссийске.

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В Сочи туман, на северо-западе края – пожароопасность: предупреждения МЧС на утро понедельника
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