Купальный сезон в Новороссийске откроется 1 июня
Администрация Новороссийска объявила, когда и где именно можно будет купаться летом и осенью 2025-го
Пресс-служба администрации Новороссийска выложила в общий доступ постановление о купальном сезоне-2025 на территории города-героя.
Официально купаться в Новороссийске будет разрешено с 1 июня по 15 сентября и только на восьми пляжах:
1. Центральный городской пляж
2. «Русское море»
3. «Суджукская коса»
4. «Алексино»
5. «Широкая Балка»
6. «На мысе» (Широкая Балка)
7. «Южная Озереевка»
8. «Дюрсо»
Сразу 24 участка морского берега названы в постановлениии опасными для купания (они перечислены в конце документа, в Приложении №1).
В Приложении №2 указаны 27 внутригородских преснроводных объектов, где тоже купаться запрещено. В их числе — например, озеро Абрау и озеро Соленое на Суджукской косе.
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