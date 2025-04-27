Купальный сезон в Новороссийске откроется 1 июня

Краснодарский край

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  • Набережная в Новороссийске © Фото Павла Незнанова, unsplash.com
    Набережная в Новороссийске © Фото Павла Незнанова, unsplash.com

Администрация Новороссийска объявила, когда и где именно можно будет купаться летом и осенью 2025-го

Пресс-служба администрации Новороссийска выложила в общий доступ постановление о купальном сезоне-2025 на территории города-героя.

Официально купаться в Новороссийске будет разрешено с 1 июня по 15 сентября и только на восьми пляжах:

1. Центральный городской пляж
2. «Русское море»
3. «Суджукская коса»
4. «Алексино»
5. «Широкая Балка»
6. «На мысе» (Широкая Балка)
7. «Южная Озереевка»
8. «Дюрсо»

Сразу 24 участка морского берега названы в постановлениии опасными для купания (они перечислены в конце документа, в Приложении №1).

В Приложении №2 указаны 27 внутригородских преснроводных объектов, где тоже купаться запрещено. В их числе — например, озеро Абрау и озеро Соленое на Суджукской косе.

Ранее на этой неделе Российский союх туриндустрии предложил отменить курортный налог в Анапе и Темрюке.

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Купальный сезон в Новороссийске откроется 1 июня
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