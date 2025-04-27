Купальный сезон в Новороссийске откроется 1 июня

Администрация Новороссийска объявила, когда и где именно можно будет купаться летом и осенью 2025-го

Пресс-служба администрации Новороссийска выложила в общий доступ постановление о купальном сезоне-2025 на территории города-героя.

Официально купаться в Новороссийске будет разрешено с 1 июня по 15 сентября и только на восьми пляжах:

1. Центральный городской пляж

2. «Русское море»

3. «Суджукская коса»

4. «Алексино»

5. «Широкая Балка»

6. «На мысе» (Широкая Балка)

7. «Южная Озереевка»

8. «Дюрсо»

Сразу 24 участка морского берега названы в постановлениии опасными для купания (они перечислены в конце документа, в Приложении №1).

В Приложении №2 указаны 27 внутригородских преснроводных объектов, где тоже купаться запрещено. В их числе — например, озеро Абрау и озеро Соленое на Суджукской косе.