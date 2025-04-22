Застройщик предположил, на сколько подорожают квартиры в Краснодарском крае в 2025 году

Краснодарский край

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

В 2025 году стоимость первичной недвижимости на Кубани может вырасти до 10%

22 апреля директор департамента продаж «ИНСИТИ девелопмент» Ксения Гагарина сообщила ТАСС, что в этом году в Краснодарском крае новостройки могут подорожать на 7-10%. По ее словам, связано с повышением цен на стройматериалы и увеличением спроса.

В Краснодаре подорожала «вторичка»:

«По нашим оценкам, рост цен на новостройки составит около 7-10% при сохранении текущих условий. Это связано с ростом себестоимости строительных материалов и трудозатрат, что увеличивает затраты застройщика. Спрос будет стимулироваться внутренними миграционными потоками, климатическими преимуществами региона и доступностью ипотеки для отдельных категорий граждан», — отметила Гагарина.

Также она рассказала, что стоимость «вторички» на Кубани может увеличиться на 12%:

«На вторичном рынке мы наблюдаем повышение активности, связанное с увеличением доли покупок за счет собственных средств и интересом к объектам индивидуального жилищного строительства».

Напомним, что в Геленджике, Туапсе и еще 14 городах Кубани разрешат брать семейную ипотеку на «вторичку».

Как писали Юга.ру, Краснодар пошел в топ-5 городов, где долго копят на ипотечный взнос. Жителям необходимо больше двух лет.

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Застройщик предположил, на сколько подорожают квартиры в Краснодарском крае в 2025 году
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