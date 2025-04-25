Погода в Краснодаре: выходные будут дождливыми и туманными

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 26-27 апреля. В регионе ожидаются ливни с грозой и градом

Краснодарский ЦГМС сообщил , что на Кубани 26-27 апреля прогнозируют переменную облачность. В регионе ожидается ливень с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20-22 м/с. Ночью и утром будет туманно. Температура воздуха ночью — 8-13 °С. Днем 26 апреля — 15-20 °С, а 27 апреля немного прохладнее — 12-17 °С. В горах — 2-7 °С.

На Черноморском побережье ночью — 8-13 °С, днем — 11-16 °С.



В Краснодаре в выходные тоже прогнозируют переменную облачность и сильный дождь с грозой и градом. Ночью в низинах и у водоемов ожидается туман. Днем ветер усилится до 12 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 °С, днем 14-17 °С.

Напомним, что в Краснодарском крае включительно до 26 апреля действует штормовое предупреждение. Непогода не затронет Черноморское побережье от Анапы до Магри и район Сочи.