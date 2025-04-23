В Краснодарском крае ухудшится погода. Синоптики прогнозируют ливни с градом

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Кубани 24-26 апреля ожидается ливень с грозой, градом и сильным ветром. В Краснодаре тоже пройдет дождь

«ЕДДС» сообщил, что на Кубани с 24 по 26 апреля прогнозируют ливень с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20-22 м/с. В регионе действует штормовое предупреждение.

Азовское море в Ейске прогрелось до 16 °С:

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, непогода не затронет Черноморское побережье от Анапы до Магри и район Сочи.

Как передает сервис «Яндекс Погода», в Краснодаре 24 апреля пройдут кратковременные дожди. Однако в пятницу, 25 апреля, осадки будут продолжительными, а днем температура воздуха опустится до 14-16 °C.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае к концу недели температура воздуха будет ниже климатической нормы.

Краснодар МЧС Погода Штормовые предупреждения

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В Краснодарском крае ухудшится погода. Синоптики прогнозируют ливни с градом
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