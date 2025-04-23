В Краснодарском крае ухудшится погода. Синоптики прогнозируют ливни с градом

На Кубани 24-26 апреля ожидается ливень с грозой, градом и сильным ветром. В Краснодаре тоже пройдет дождь

«ЕДДС» сообщил, что на Кубани с 24 по 26 апреля прогнозируют ливень с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20-22 м/с. В регионе действует штормовое предупреждение.

Азовское море в Ейске прогрелось до 16 °С: Какая температура воды в Черном море?

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, непогода не затронет Черноморское побережье от Анапы до Магри и район Сочи.



Как передает сервис «Яндекс Погода», в Краснодаре 24 апреля пройдут кратковременные дожди. Однако в пятницу, 25 апреля, осадки будут продолжительными, а днем температура воздуха опустится до 14-16 °C.