От кошек до циркового медведя: как ветеринарный центр «ВотВЕТе» из Ростова-на-Дону спасает животных со всего ЮФО

Накануне Международного дня ветеринарного врача (26 апреля) журналистам показали первый на юге России центр ортопедии, неврологии и интенсивной терапии для животных «ВотВЕТе» в Ростове-на-Дону. Здесь лечат не только кошек и собак, но и змей, черепах, хамелеонов и даже цирковых медведей

«ВотВЕТе» — первый на юге России специализированный центр ортопедии, неврологии и интенсивной терапии для животных.

История возникновения клиники довольно личная. Директор центра Николай Стаценко рассказывает: «Когда мой любимый питомец — мареммо-абруццкая овчарка — тяжело заболел, оказалось, что подходящих мест для лечения животных в Ростове не так много. Появилось желание исправить эту ситуацию и помочь другим людям, которые столкнутся с похожей проблемой. Решили открыть не маленький кабинет, а большой ветеринарный центр. Сегодня это два филиала в Ростове-на-Дону, оснащенных по последнему слову техники. К нам привозят животных со всего Южного федерального округа и новых территорий. Я рад, что моя команда может внести вклад в заботу о здоровье и благополучии наших четвероногих друзей и спасти чьи-то жизни. «Мы в ответе за здоровье тех, кого вы приручили» — это девиз нашей клиники». Как проводят УЗИ четвероногим питомцам, берут кровь у змеи и делают компьютерную томографию кошкам и собакам — удалось посмотреть журналистам из Ростовской области. Пресс-тур в ветеринарный центр «ВотВЕТе» организовал Сбер в преддверии Международного дня ветеринарного врача (26 апреля).

© Фото Сергея Верещак

Журналистам показали двухэтажный корпус площадью 950 кв. м. Во время экскурсии клиника работала в обычном режиме: специалисты брали у животных кровь на анализ, проверяли зрение питомцев и проводили операции. По пути встретились не только привычные домашние питомцы — кошки и собаки, но и змеи. Главврач центра Елена Фетисова рассказала, что это не редкость — сюда попадали черепахи, ящерицы, хамелеоны, пони и даже цирковой медведь.

© Фото Сергея Верещак

Журналисты увидели работу единственного на юге России ветеринарного компьютерного томографа. В этот раз рентгеновскими лучами сканировали тело кота, чтобы получить данные о внутренних органах и возможных патологиях.

Компьютерный томограф © Фото Сергея Верещак

Результаты КТ © Фото Сергея Верещак

В круглосуточном стационаре клиники 20 просторных боксов. Здесь животные восстанавливаются после реанимации.

Стационар © Фото Сергея Верещак

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«Сегодня мы убедились, что забота о питомцах — это не только любовь, но и ответственность. За здоровьем животных стоят как внимательные хозяева, так и кропотливый труд ростовских ветеринаров. Сбер поддерживает развитие ветеринарного бизнеса на Дону. Клиентами нашего банка являются более 100 донских предпринимателей, развивающих эту сферу: 80% из них используют наши безналичные сервисы, больше половины являются зарплатными клиентами Сбера, а в прошлом году мы поддержали региональные ветклиники кредитами на общую сумму 43 млн рублей. С клиникой «ВотВЕТе» мы сотрудничаем с ее основания, помогая снижать издержки, автоматизировать процессы и расширять возможности бизнеса. Например, благодаря нашему кредитованию компания приобрела тот самый ветеринарный томограф, которого нет больше ни у кого на юге», — отметила заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Лия Кикичева.