В Краснодаре за сутки выпадет половина месячной нормы осадков. Может подняться уровень воды в реках

В Краснодаре 25 апреля пройдут дожди ливневого характера и прогремят грозы

За три часа выпадет до 8-11 мм осадков. К вечеру суммарное количество осадков в городе может достигнуть 25 мм, что соответствует двухнедельной норме для апреля. Из-за обильных дождей возможны локальные подтопления и повышение уровня воды в реках до неблагоприятных отметок.

Синоптики метеоцентра «Фобос» прогнозируют 25 апреля в Краснодаре ухудшение погоды. Ожидаются ливни с грозами и градом.

Азовское море в Ейске прогрелось до 16 °С:

По данным Краснодарского ЦГМС, 25 апреля в кубанской столице температура воздуха днем будет 16-18 °С. Ночью в низинах и у водоемов возможен туман. Ветер 4-9 м/с, временами порывы до 12 м/с.

До 26 апреля в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение. Непогода не затронет Черноморское побережье от Анапы до Магри и район Сочи.