Власти Астраханской области предупредили о замедлении мобильного интернета

Вся Россия

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  • © Фото rawpixel.com, ru.freepik.com
    © Фото rawpixel.com, ru.freepik.com

В Астраханской области может ухудшиться скорость мобильного интернета

22 апреля пресс-служба администрации Астраханской области сообщила, что в регионе возможно снижение скорости мобильного интернета. Меру назвали вынужденной, она связана с обеспечением безопасности и противодействием терроризму.

Операторы сотовой связи не будут предварительно уведомлять абонентов о снижении скорости интернета. Астраханцев просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам.

Власти не уточнили, в какое время суток будут замедлять связь.

«Суверенный российский интернет пока невозможен»:

Напомним, власти Ростовской области подтвердили, что с декабря 2024 года ограничивают мобильную связь по ночам. Интернет и звонки не доступны с 00:00 до 05:00. Это делают в целях обеспечения безопасности жителей региона.

В марте в Дагестане и Чечне заблокировали мессенджер Telegram. Меру назвали вынужденной и тоже связанной с вопросом безопасности.

Через несколько дней власти Дагестана попросили разблокировать Telegram на территории республики. Минцифры региона отметило, что ограничение создает неудобства для местных жителей и туристов.

Как писали Юга.ру, с августа 2024 года власти РФ начали замедление видеохостинга YouTube.

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