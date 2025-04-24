Власти Астраханской области предупредили о замедлении мобильного интернета

Операторы сотовой связи не будут предварительно уведомлять абонентов о снижении скорости интернета. Астраханцев просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам. Власти не уточнили, в какое время суток будут замедлять связь.

22 апреля пресс-служба администрации Астраханской области сообщила , что в регионе возможно снижение скорости мобильного интернета. Меру назвали вынужденной, она связана с обеспечением безопасности и противодействием терроризму.

Напомним, власти Ростовской области подтвердили, что с декабря 2024 года ограничивают мобильную связь по ночам. Интернет и звонки не доступны с 00:00 до 05:00. Это делают в целях обеспечения безопасности жителей региона.

В марте в Дагестане и Чечне заблокировали мессенджер Telegram. Меру назвали вынужденной и тоже связанной с вопросом безопасности.

Через несколько дней власти Дагестана попросили разблокировать Telegram на территории республики. Минцифры региона отметило, что ограничение создает неудобства для местных жителей и туристов.