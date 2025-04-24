Баронесса с кисточкой. В Краснодаре пройдет бесплатная лекция о художнице Тамаре Лемпицке
Краснодарцам расскажут о жизни и творчестве польской художницы Тамары Лемпицке (16+)
Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 25 апреля лекцию «Тамара де Лемпицка. Баронесса с кисточкой». Встречу проведет историк и куратор Павел Власенко.
«Лемпицкой удалось найти свой особый стиль, представляющий гибрид посткубизма и неоклассицизма. В возрасте 30 лет она заработала свой первый миллион.Тамара де Лемпицка прожила яркую и насыщенную жизнь. О подробностях ее судьбы вы сможете узнать во время лекции», — приглашают организаторы.
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Тамара Лемпицка родилась в Варшаве. Популярность ей принесли портреты аристократов и богачей в стиле ар-деко, а также картины с обнаженной натурой. Наиболее известная работа — «Прекрасная Рафаэлла», написанная в 1927 году.
Лекция начнется в 18:00 по улице Октябрьской, 51. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.
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