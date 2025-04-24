Баронесса с кисточкой. В Краснодаре пройдет бесплатная лекция о художнице Тамаре Лемпицке

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 25 апреля лекцию «Тамара де Лемпицка. Баронесса с кисточкой». Встречу проведет историк и куратор Павел Власенко.

«Лемпицкой удалось найти свой особый стиль, представляющий гибрид посткубизма и неоклассицизма. В возрасте 30 лет она заработала свой первый миллион.Тамара де Лемпицка прожила яркую и насыщенную жизнь. О подробностях ее судьбы вы сможете узнать во время лекции», — приглашают организаторы.