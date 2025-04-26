Глициния, азалия, платочковое дерево. Что и как цветет в дендропарке Сочи?

Сочинский дендропарк «Южные культуры» показал, что зацвело на его территории в конце апреля

19 апреля пресс-служба дендропарка «Южные культуры» рассказала о цветении азалий и глициний. Глициния-крупная — это лиана с цветками сиреневого, голубого и розового оттенков. Ее дуговидные кисти достигают 40 сантиметров. Они напоминают пламя со сладким запахом, за что их прозвали «цветки из драконьей пасти». Своим ароматом глициния улучшает кровообращение, но считается смертельно ядовитой.



Также в парке цветет много сортов азалий. Они воронковидные и яркие, некоторые двухцветные. Азалия известна из балов викторианской эпохи и упоминается в детективах Агаты Кристи. Это растение тоже очень ядовито.

© Скриншот из телеграм-канала дендропарка «Южные культуры» https://t.me/park_uzk/1450?single

© Скриншот из телеграм-канала дендропарка «Южные культуры» https://t.me/park_uzk/1450?single

© Скриншот из телеграм-канала дендропарка «Южные культуры» https://t.me/park_uzk/1450?single

© Скриншот из телеграм-канала дендропарка «Южные культуры» https://t.me/park_uzk/1450?single

© Скриншот из телеграм-канала дендропарка «Южные культуры» https://t.me/park_uzk/1450?single

Помимо этого, в дендропарке зацветает платочковое дерево или давидия оберточная. Его прицветники вырастают до 25 сантиметров и становятся белоснежными. С обратной стороны дерева можно увидеть шаровидный коричневый цветок.

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«Глядя на свисающие вниз тонкие белые прицветники и слыша неприятный запах, кажется, что кто-то специально повесил носовые платки на ветки. На ветру они колышутся и со временем опадают. Тогда посетители жалуются на раскиданные салфетки вокруг дерева и на уборщиков, что они якобы не убирают», — поделились сотрудники парка.



Это дерево очень редкое, в России таких всего три, включая то, что находится в Сочи.

© Скриншот из телеграм-канала дендропарка «Южные культуры» https://t.me/park_uzk/1458?single