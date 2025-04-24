На реконструкцию аэропорта Краснодара выделили 8 млрд рублей

Больше 8 млрд рублей выделят на модернизацию аэропорта «Пашковский» в Краснодаре

Реконструкция предусматривает обновление системы электроснабжения, ограждения, светосигнального оборудования, рулежных дорожек. По условиям контракта подрядчик должен все сделать до 17 декабря 2027 года.

На портале «Госзакупки» появился тендер на модернизацию аэропорта «Пашковский» в Краснодаре. Заказчиком выступает «Дирекция по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры».

Стоимость работ оценили в 8 млрд рублей. В 2025 году исполнитель получит 2 млрд 817 млн рублей, в 2026-м — 603 млн рублей и в 2027-м — 4 млрд 600 млн рублей. Деньги выделят из федерального бюджета.

Прием заявок на участие в конкурсе завершится 28 апреля. Победителя определят 5 мая.

Напомним, воздушные гавани юга России, кроме аэропортов Сочи и Минвод, закрыли в феврале 2022 года после начала СВО. В декабре 2023-го в СМИ появилась информация о возможном открытии международного аэропорта Краснодара, однако Минобороны запретило его запускать для гражданских полетов.