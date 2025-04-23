В Краснодаре в кино покажут фильм «Хаген. В долине Нибелунгов» — масштабный фэнтези-экшн в духе «Игры престолов»

С 24 апреля в краснодарских кинотеатрах будут показывать фэнтези-боевик про викингов (18+)

Фильм снят по роману Вольфганга Хольбайна «Хаген из Тронье» 1986 года. Сюжет разворачивается в мифологическом мире.

24 апреля на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Хаген. В долине Нибелунгов». Лента представляет собой фэнтезийный экшн.

Главный герой — один из персонажей «Песни о Нибелунгах». Военачальник Хаген верно служит королю Гунтеру и тайно любит его дочь Кримхильду. Узнав, что беспощадный правитель собирается погрузить земли в хаос и тьму, он заключает союз с древними богами, чтобы противостоять ему.

Посмотреть фильм «Хаген. В долине Нибелунгов» можно будет в кинотеатрах сетей «Формула кино», «Каро» и «Монитор».