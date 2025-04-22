Краснодарцам вновь предложили проголосовать за благоустройство зеленой зоны. Узнали список территорий

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Мэрия Краснодара рассказала о голосовании за благоустройство общественных территорий. Победившую зеленую зону приведут в порядок в 2026 году

22 апреля пресс-служба мэрии Краснодара анонсировала начало голосования за благоустройство городской территории. До 12 июня жители могут выбрать одну из семи зеленых зон, которую приведут в порядок в 2026 году. 

Проголосовать за парк, сквер или бульвар можно здесь.

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Какие территории участвуют?

  • сквер памяти героев Великой Отечественной войны в станице Елизаветинской на лице Ленина;
  • сквер «Тургеневский» на пересечении улиц Тургенева и Яна Полуяна;
  • территория, расположенная у Карасунского пруда № 4, включающая городской сад «Карасунский» между улицами Сормовской и 30-й Иркутской Дивизии;
  • сквер «Казачьей Славы» в Пашковском жилом массиве в районе улиц Евдокии Бершанской, Гоголя, Кирова и Горького;
  • парк «Святоникольский» в поселке Индустриальном между улицами Святоникольской, Фанагорийской и Платановой;
  • сквер Валерия Самойленко в границах улиц Хакурате и Рашпилевской;
  • территория вблизи Карасунского пруда № 16 на пересечении улиц Дмитриевская Дамба, Карасунская и Карасунская Набережная.

Напомним, что в голосовании за благоустройство на 2025 год победил сквер имени Чепеги в Юбилейном микрорайоне. В начале апреля во время реконструкции там уничтожили деревья. Мэр Краснодара Евгений Наумов пообещал наказать подрядчика «штрафными санкциями».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре хотят благоустроить пустырь в Чистяковской роще за 20,4 млн рублей. Узнать, что там планируют сделать, можно в нашем материале.

Благоустройство Город Инфраструктура Краснодар Парки

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