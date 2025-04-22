Краснодарцам вновь предложили проголосовать за благоустройство зеленой зоны. Узнали список территорий

Мэрия Краснодара рассказала о голосовании за благоустройство общественных территорий. Победившую зеленую зону приведут в порядок в 2026 году

22 апреля пресс-служба мэрии Краснодара анонсировала начало голосования за благоустройство городской территории. До 12 июня жители могут выбрать одну из семи зеленых зон, которую приведут в порядок в 2026 году.



Проголосовать за парк, сквер или бульвар можно здесь.

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Какие территории участвуют? сквер памяти героев Великой Отечественной войны в станице Елизаветинской на лице Ленина;

сквер «Тургеневский» на пересечении улиц Тургенева и Яна Полуяна;

территория, расположенная у Карасунского пруда № 4, включающая городской сад «Карасунский» между улицами Сормовской и 30-й Иркутской Дивизии;

сквер «Казачьей Славы» в Пашковском жилом массиве в районе улиц Евдокии Бершанской, Гоголя, Кирова и Горького;

парк «Святоникольский» в поселке Индустриальном между улицами Святоникольской, Фанагорийской и Платановой;

сквер Валерия Самойленко в границах улиц Хакурате и Рашпилевской;

территория вблизи Карасунского пруда № 16 на пересечении улиц Дмитриевская Дамба, Карасунская и Карасунская Набережная. Напомним, что в голосовании за благоустройство на 2025 год победил сквер имени Чепеги в Юбилейном микрорайоне. В начале апреля во время реконструкции там уничтожили деревья. Мэр Краснодара Евгений Наумов пообещал наказать подрядчика «штрафными санкциями».