Краснодарцам вновь предложили проголосовать за благоустройство зеленой зоны. Узнали список территорий
Мэрия Краснодара рассказала о голосовании за благоустройство общественных территорий. Победившую зеленую зону приведут в порядок в 2026 году
22 апреля пресс-служба мэрии Краснодара анонсировала начало голосования за благоустройство городской территории. До 12 июня жители могут выбрать одну из семи зеленых зон, которую приведут в порядок в 2026 году.
Проголосовать за парк, сквер или бульвар можно здесь.
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Какие территории участвуют?
- сквер памяти героев Великой Отечественной войны в станице Елизаветинской на лице Ленина;
- сквер «Тургеневский» на пересечении улиц Тургенева и Яна Полуяна;
- территория, расположенная у Карасунского пруда № 4, включающая городской сад «Карасунский» между улицами Сормовской и 30-й Иркутской Дивизии;
- сквер «Казачьей Славы» в Пашковском жилом массиве в районе улиц Евдокии Бершанской, Гоголя, Кирова и Горького;
- парк «Святоникольский» в поселке Индустриальном между улицами Святоникольской, Фанагорийской и Платановой;
- сквер Валерия Самойленко в границах улиц Хакурате и Рашпилевской;
- территория вблизи Карасунского пруда № 16 на пересечении улиц Дмитриевская Дамба, Карасунская и Карасунская Набережная.
Напомним, что в голосовании за благоустройство на 2025 год победил сквер имени Чепеги в Юбилейном микрорайоне. В начале апреля во время реконструкции там уничтожили деревья. Мэр Краснодара Евгений Наумов пообещал наказать подрядчика «штрафными санкциями».
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