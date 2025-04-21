Работники торговых сетей из Краснодарского края представили регион на всероссийском чемпионате розничных профессий

В Москве прошел финал первого Национального чемпионата розничных профессий. В отборочных соревнованиях участвовали работники торговых сетей из Краснодара, Сочи и Волгограда

18–19 апреля в Москве прошел финал первого Национального чемпионата розничных профессий. Сотрудники крупных торговых сетей России, в том числе из Краснодара, Сочи и Волгограда боролись за звание лучших в своих специальностях. Соорганизатором мероприятия выступила Авито Работа.

Зачем это нужно?

Чемпионат призван повысить престиж профессий в розничной торговле и помочь компаниям решить кадровые задачи. По данным Авито Работы за I квартал 2025 года, зарплаты в этом секторе выросли на 14% (в среднем до 55 675 руб./мес.), но спрос на квалифицированных сотрудников остается высоким.

Авито Работа поддержала участников, предоставив компаниям готовые страницы на своей платформе для презентации HR-бренда, карьерных возможностей и вакансий. На сервисе также доступно около 300 000 предложений в сфере торговли — эти данные помогли участникам лучше понять рынок труда.