Работники торговых сетей из Краснодарского края представили регион на всероссийском чемпионате розничных профессий
В Москве прошел финал первого Национального чемпионата розничных профессий. В отборочных соревнованиях участвовали работники торговых сетей из Краснодара, Сочи и Волгограда
18–19 апреля в Москве прошел финал первого Национального чемпионата розничных профессий. Сотрудники крупных торговых сетей России, в том числе из Краснодара, Сочи и Волгограда боролись за звание лучших в своих специальностях. Соорганизатором мероприятия выступила Авито Работа.
Кто участвовал в чемпионате?
В пяти номинациях соревновались:
- кассиры,
- продавцы-консультанты,
- работники торгового зала,
- комплектовщики складов,
- директора магазинов.
Участники продемонстрировали профессиональное мастерство в условиях, максимально приближенных к реальной работе.
Финалисты из юга России прошли жесткий отбор среди 300 000 сотрудников следующих торговых сетей:
- «Пятёрочка»,
- «Перекрёсток»,
- «Ашан»,
- «Чижик»,
- «Азбука вкуса»,
- Spar и других.
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Зачем это нужно?
Чемпионат призван повысить престиж профессий в розничной торговле и помочь компаниям решить кадровые задачи. По данным Авито Работы за I квартал 2025 года, зарплаты в этом секторе выросли на 14% (в среднем до 55 675 руб./мес.), но спрос на квалифицированных сотрудников остается высоким.
Авито Работа поддержала участников, предоставив компаниям готовые страницы на своей платформе для презентации HR-бренда, карьерных возможностей и вакансий. На сервисе также доступно около 300 000 предложений в сфере торговли — эти данные помогли участникам лучше понять рынок труда.
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Деловая программа
Спикеры Авито Работы выступили на отраслевой конференции и рассказали о ключевых трендах:
- Стратегии найма и удержания сотрудников.
- Как оптимизировать подбор персонала через подработку.
- Советы по созданию резюме, которое заметят работодатели.
Также гости поучаствовали в ярмарке вакансий от крупных сетей, выставке технологий для ритейла и нетворкинг-сессии.
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