Работники торговых сетей из Краснодарского края представили регион на всероссийском чемпионате розничных профессий

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Москве прошел финал первого Национального чемпионата розничных профессий. В отборочных соревнованиях участвовали работники торговых сетей из Краснодара, Сочи и Волгограда

18–19 апреля в Москве прошел финал первого Национального чемпионата розничных профессий. Сотрудники крупных торговых сетей России, в том числе из Краснодара, Сочи и Волгограда боролись за звание лучших в своих специальностях. Соорганизатором мероприятия выступила Авито Работа.

Кто участвовал в чемпионате?

В пяти номинациях соревновались:

  • кассиры,
  • продавцы-консультанты,
  • работники торгового зала,
  • комплектовщики складов,
  • директора магазинов. 

Участники продемонстрировали профессиональное мастерство в условиях, максимально приближенных к реальной работе.

Финалисты из юга России прошли жесткий отбор среди 300 000 сотрудников следующих торговых сетей:

  • «Пятёрочка»,
  • «Перекрёсток»,
  • «Ашан»,
  • «Чижик»,
  • «Азбука вкуса»,
  • Spar и других.

Общепиты — музеи архитектуры:

Зачем это нужно?

Чемпионат призван повысить престиж профессий в розничной торговле и помочь компаниям решить кадровые задачи. По данным Авито Работы за I квартал 2025 года, зарплаты в этом секторе выросли на 14% (в среднем до 55 675 руб./мес.), но спрос на квалифицированных сотрудников остается высоким.

Авито Работа поддержала участников, предоставив компаниям готовые страницы на своей платформе для презентации HR-бренда, карьерных возможностей и вакансий. На сервисе также доступно около 300 000 предложений в сфере торговли — эти данные помогли участникам лучше понять рынок труда.

Куда сходить в Краснодаре:

Деловая программа

Спикеры Авито Работы выступили на отраслевой конференции и рассказали о ключевых трендах:

  • Стратегии найма и удержания сотрудников.
  • Как оптимизировать подбор персонала через подработку.
  • Советы по созданию резюме, которое заметят работодатели.

Также гости поучаствовали в ярмарке вакансий от крупных сетей, выставке технологий для ритейла и нетворкинг-сессии.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре открыли инклюзивное кафе, где работают люди с ментальными нарушениями.

Авито Работа Торговля Экономика

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