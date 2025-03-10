В горах Сочи и Адыгеи проснулись медведи после зимней спячки

Адыгея, Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «МТВ / Новости / Адыгея» https://t.me/MaikopTV/4362
    © Скриншот из телеграм-канала «МТВ / Новости / Адыгея» https://t.me/MaikopTV/4362

Медведицу с медвежатами заметили в Кавказском заповеднике, а в вольере Красной Поляны проснулся самец по кличке Винни Пух

9 марта «Майкопское телевидение» сообщило, что в Кавказском биосферном заповеднике медведи проснулись после зимней спячки. Обычно они выходят из берлог в конце марта. Самки с медвежатами появляются в лесу еще позже.

Однако, по данным СМИ, в этом году животные изменили свой календарный график и вышли из спячки раньше.

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Также в Сочинском географическом обществе рассказали, что в начале марта кавказские медведи действительно стали выходить из спячки:

«Они словно переживают второе рождение после долгого сна в теплой берлоге, с интересом осматриваются по сторонам и оценивают обстановку. Они не так активны и агрессивны как летом и готовы терпеливо ждать сытной поры».

В вольерном комплексе «Лаура» первым после зимы проснулся медведь по кличке Винни Пух. Напомним, что в 2023 году волонтеры спасли зверя, брошенного в разорившемся сафари-парке в селе Ахштырь Адлерского района. В «Лауре» для медведя построили подходящий вольер и в конце 2024 года перевезли животное в новый дом.

Как писали Юга.ру, в сентябре 2024 года в Сочи во время выпуска в дикую природу застрелили леопарда Терека. Экологи требуют установить, кто в этом виноват.

горы Животные Майкоп Сочи Экология

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В горах Сочи и Адыгеи проснулись медведи после зимней спячки
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