В горах Сочи и Адыгеи проснулись медведи после зимней спячки
Медведицу с медвежатами заметили в Кавказском заповеднике, а в вольере Красной Поляны проснулся самец по кличке Винни Пух
9 марта «Майкопское телевидение» сообщило, что в Кавказском биосферном заповеднике медведи проснулись после зимней спячки. Обычно они выходят из берлог в конце марта. Самки с медвежатами появляются в лесу еще позже.
Однако, по данным СМИ, в этом году животные изменили свой календарный график и вышли из спячки раньше.
Читайте также:
Также в Сочинском географическом обществе рассказали, что в начале марта кавказские медведи действительно стали выходить из спячки:
«Они словно переживают второе рождение после долгого сна в теплой берлоге, с интересом осматриваются по сторонам и оценивают обстановку. Они не так активны и агрессивны как летом и готовы терпеливо ждать сытной поры».
В вольерном комплексе «Лаура» первым после зимы проснулся медведь по кличке Винни Пух. Напомним, что в 2023 году волонтеры спасли зверя, брошенного в разорившемся сафари-парке в селе Ахштырь Адлерского района. В «Лауре» для медведя построили подходящий вольер и в конце 2024 года перевезли животное в новый дом.
Как писали Юга.ру, в сентябре 2024 года в Сочи во время выпуска в дикую природу застрелили леопарда Терека. Экологи требуют установить, кто в этом виноват.