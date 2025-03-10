В горах Сочи и Адыгеи проснулись медведи после зимней спячки

Медведицу с медвежатами заметили в Кавказском заповеднике, а в вольере Красной Поляны проснулся самец по кличке Винни Пух

9 марта «Майкопское телевидение» сообщило , что в Кавказском биосферном заповеднике медведи проснулись после зимней спячки. Обычно они выходят из берлог в конце марта. Самки с медвежатами появляются в лесу еще позже. Однако, по данным СМИ, в этом году животные изменили свой календарный график и вышли из спячки раньше.

Также в Сочинском географическом обществе рассказали, что в начале марта кавказские медведи действительно стали выходить из спячки:



«Они словно переживают второе рождение после долгого сна в теплой берлоге, с интересом осматриваются по сторонам и оценивают обстановку. Они не так активны и агрессивны как летом и готовы терпеливо ждать сытной поры».

В вольерном комплексе «Лаура» первым после зимы проснулся медведь по кличке Винни Пух. Напомним, что в 2023 году волонтеры спасли зверя, брошенного в разорившемся сафари-парке в селе Ахштырь Адлерского района. В «Лауре» для медведя построили подходящий вольер и в конце 2024 года перевезли животное в новый дом.