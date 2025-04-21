Интимные комедии. В Краснодаре состоится психологический стендап о любви и близости
Бывший священник и сексолог расскажут о личных неудачах и забавных моментах в романтических связях (18+)
Культурное пространство «Пятница» анонсировало на 27 апреля психологический стендап «Интимные комедии». Ведущими будут бывший священник, а сейчас психолог Андрей Шамро и сексолог Марина Шульга.
Программа:
- Интимные невзгоды.
- Личные неудачи и забавные моменты в романтических связях.
- Интерактив на тему отношений и сексуальности.
В холодном сыром бараке:
Эксперты раскроют темы секса, любви и близости с неожиданной и комедийной стороны.
«Этот вечер подарит вам не только улыбки, но и полезные выводы о том, как лучше понять себя и партнера», — приглашают организаторы.
Начало мероприятия в 18:00 по улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия 1500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
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