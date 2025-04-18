В 2025 году учителям Краснодарского края обещают поднять зарплату до 67,7 тыс. рублей

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

На Кубани в 2025 году средняя зарплата учителей достигнет 67,7 тыс. рублей

17 апреля в министерстве образования и науки Краснодарского края сообщили «Ъ-Кубань», что в 2025 году средняя зарплата преподавателей общего образования региона достигнет 67,7 тыс. рублей. Ежемесячные выплаты учителям увеличат на 13 тыс. рублей (на 13,2%).

По данным ведомства, в 2024 году педагоги в среднем получали 40 тыс. рублей в месяц.

Читайте также:

В министерстве рассказали, что доходы учителей формируют с учетом педагогической нагрузки, квалификационной категории, стажа и других показателей. 

Сейчас в системе общего образования Кубани трудятся 37,6 тыс. работников.

Ранее Юга.ру публиковали материал, в котором краснодарская учительница рассказала о буднях своей профессии. Сейчас она получает не больше 35-40 тыс. рублей в месяц.

Деньги общество Работа Трудоустройство Школа

Новости

Ставропольских детей с заболеваниями легких отправят лечиться в Анапу
С 1 мая стадион «Краснодар» переименуют в «Ozon Арена». Но не все этому рады
В 2025 году учителям Краснодарского края обещают поднять зарплату до 67,7 тыс. рублей
В Ставропольском крае открыли пункты проката детского инвентаря
В Анапе в 2025 году количество бронирований на майские праздники превышает прошлогодние показатели — туроператоры
В Новороссийске потушили пожар на мусорном полигоне. Свалка горела больше месяца

Лента новостей

Реклама на сайте