В 2025 году учителям Краснодарского края обещают поднять зарплату до 67,7 тыс. рублей

На Кубани в 2025 году средняя зарплата учителей достигнет 67,7 тыс. рублей

17 апреля в министерстве образования и науки Краснодарского края сообщили «Ъ-Кубань», что в 2025 году средняя зарплата преподавателей общего образования региона достигнет 67,7 тыс. рублей. Ежемесячные выплаты учителям увеличат на 13 тыс. рублей (на 13,2%).



По данным ведомства, в 2024 году педагоги в среднем получали 40 тыс. рублей в месяц.

В министерстве рассказали, что доходы учителей формируют с учетом педагогической нагрузки, квалификационной категории, стажа и других показателей. Сейчас в системе общего образования Кубани трудятся 37,6 тыс. работников.