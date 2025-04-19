В Краснодаре годовалому Дане Крахмалову необходимы слуховые аппараты. Рассказываем, как помочь малышу

Даня родился слабослышащим. Эту особенность он унаследовал от родителей. Мальчик с рождения не реагировал даже на громкие звуки, а уже в четыре месяца у него выявили тугоухость тяжелой степени.



«Наша семья умеет справляться с этим недугом: мы с мужем получили профессии, оба работаем. Старший сын, у которого тоже проблемы со слухом, уже немного разговаривает и понимает речь близких», — поделилась его мама Виктория Крахмалова.



Сурдолог подобрала Дане сверхмощные слуховые аппараты. Благодаря им он сможет различать и повторять звуки, у него будет развиваться речь.



«У Даниила двусторонняя сенсоневральная тугоухость 4-й степени. Нарушение слуха препятствует полноценному формированию и развитию речи ребенка. Качественное протезирование сверхмощными слуховыми аппаратами поможет мальчику адаптироваться в социальной среде, слышать окружающих на большом расстоянии, у него будет развиваться речь, увеличиваться словарный запас», — рассказала сурдолог детской краевой клинической больницы в Краснодаре Ольга Пыжова.



Родители Дани не могут самостоятельно оплатить слуховые аппараты, а за счет госбюджета их не выдают. Всего требуется 292 148 рублей .



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