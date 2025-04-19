В Краснодаре годовалому Дане Крахмалову необходимы слуховые аппараты. Рассказываем, как помочь малышу

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта «Русфонда» rusfond.ru
    © Фото с сайта «Русфонда» rusfond.ru

«Русфонд» начал сбор средств мальчику из Краснодара с двусторонней тугоухостью 4-й степени на слуховые аппараты

Даня родился слабослышащим. Эту особенность он унаследовал от родителей. Мальчик с рождения не реагировал даже на громкие звуки, а уже в четыре месяца у него выявили тугоухость тяжелой степени.

«Наша семья умеет справляться с этим недугом: мы с мужем получили профессии, оба работаем. Старший сын, у которого тоже проблемы со слухом, уже немного разговаривает и понимает речь близких», — поделилась его мама Виктория Крахмалова.

Сурдолог подобрала Дане сверхмощные слуховые аппараты. Благодаря им он сможет различать и повторять звуки, у него будет развиваться речь. 

«У Даниила двусторонняя сенсоневральная тугоухость 4-й степени. Нарушение слуха препятствует полноценному формированию и развитию речи ребенка. Качественное протезирование сверхмощными слуховыми аппаратами поможет мальчику адаптироваться в социальной среде, слышать окружающих на большом расстоянии, у него будет развиваться речь, увеличиваться словарный запас», — рассказала сурдолог детской краевой клинической больницы в Краснодаре Ольга Пыжова.

Родители Дани не могут самостоятельно оплатить слуховые аппараты, а за счет госбюджета их не выдают. Всего требуется 292 148 рублей.

Как помочь?

  • отправить пожертвование с банковской карты на странице;
  • отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Дани Крахмалова);
  • через СБП, отсканировав QR-код;
  • через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «Русфонд»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Дани Крахмалова. Без НДС.

Ранее Юга.ру публиковали подборку краснодарских благотворительных фондов и организаций, которые регулярно нуждаются в пожертвованиях.

Благотворительность Дети Дети с инвалидностью Здоровье Краснодар Медицина Русфонд

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