В Краснодаре годовалому Дане Крахмалову необходимы слуховые аппараты. Рассказываем, как помочь малышу
«Русфонд» начал сбор средств мальчику из Краснодара с двусторонней тугоухостью 4-й степени на слуховые аппараты
Даня родился слабослышащим. Эту особенность он унаследовал от родителей. Мальчик с рождения не реагировал даже на громкие звуки, а уже в четыре месяца у него выявили тугоухость тяжелой степени.
«Наша семья умеет справляться с этим недугом: мы с мужем получили профессии, оба работаем. Старший сын, у которого тоже проблемы со слухом, уже немного разговаривает и понимает речь близких», — поделилась его мама Виктория Крахмалова.
Сурдолог подобрала Дане сверхмощные слуховые аппараты. Благодаря им он сможет различать и повторять звуки, у него будет развиваться речь.
«У Даниила двусторонняя сенсоневральная тугоухость 4-й степени. Нарушение слуха препятствует полноценному формированию и развитию речи ребенка. Качественное протезирование сверхмощными слуховыми аппаратами поможет мальчику адаптироваться в социальной среде, слышать окружающих на большом расстоянии, у него будет развиваться речь, увеличиваться словарный запас», — рассказала сурдолог детской краевой клинической больницы в Краснодаре Ольга Пыжова.
Родители Дани не могут самостоятельно оплатить слуховые аппараты, а за счет госбюджета их не выдают. Всего требуется 292 148 рублей.
Как помочь?
- отправить пожертвование с банковской карты на странице;
- отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Дани Крахмалова);
- через СБП, отсканировав QR-код;
- через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
- отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
Благотворительный фонд «Русфонд»
ИНН 7743089883
КПП 771401001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Дани Крахмалова. Без НДС.
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