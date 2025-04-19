В Кабардино-Балкарии запустили чат-бот «Горские прогулки» с бесплатными экскурсиями

Кабардино-Балкария

Распечатать

  • Гедмыш, Кабардино-Балкария © Автор Vladimir Popkov, фото доступно по лицензии Creative Commons
    Гедмыш, Кабардино-Балкария © Автор Vladimir Popkov, фото доступно по лицензии Creative Commons

В Кабардино-Балкарии запустили туристический чат-бот с ассистентом на основе искусственного интеллекта

16 апреля портал «Это Кавказ» сообщил, что в Кабардино-Балкарии заработал туристический чат-бот с ассистентом на основе искусственного интеллекта «Горские прогулки». Сначала в пилотном формате его запустили в Нальчике и Чегемском ущелье, теперь он доступен во всей республике.

Бот позволяет совершать самостоятельные интерактивные экскурсии и знакомиться с историей Кабардино-Балкарии и самыми интересными достопримечательностями. Маршруты составляли известные гиды республики, сопроводив каждый шаг видеоинструкцией.

В Дагестане построят новый курорт за 5 млрд рублей:

«Мы с коллегами изучили туристические предложения и поняли, что у нас в регионе подобный чат-бот будет популярен. Решили заполнить востребованную нишу. Это возможность привлечь интересным проектом отдыхающих, которые приезжают к нам в республику. Нашей задачей было сделать ресурс, максимально повествующий о достопримечательностях, культуре, традициях народов Кабардино-Балкарии», — рассказал ТАСС молодежный активист Залим Маргушев.

Для участия необходимо подключиться к боту.

Как писали Юга.ру, в Ставрополе «Том Сойер Фест» создал чат-бот с бесплатными онлайн-экскурсиями по городу.

История Культурное наследие Курорты и туризм отдых путешествия Развлечения Технологии экскурсии

Новости

Конкурс дамских шляп, выставка, выступления казаков. Краснодарцев приглашают на открытие нового скакового сезона
В Кабардино-Балкарии запустили чат-бот «Горские прогулки» с бесплатными экскурсиями
В Краснодаре годовалому Дане Крахмалову необходимы слуховые аппараты. Рассказываем, как помочь малышу
Вышел первый трейлер тюремной драмы «Генри Джонсон». Главную роль сыграл Шайа ЛаБаф
Пейзажи Крыма. В Краснодаре пройдет выставка «Времена года»
В Краснодарском крае в пасхальные выходные потеплеет до 25 °С

Лента новостей

Реклама на сайте