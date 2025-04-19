В Кабардино-Балкарии запустили чат-бот «Горские прогулки» с бесплатными экскурсиями

В Кабардино-Балкарии запустили туристический чат-бот с ассистентом на основе искусственного интеллекта

16 апреля портал «Это Кавказ» сообщил, что в Кабардино-Балкарии заработал туристический чат-бот с ассистентом на основе искусственного интеллекта «Горские прогулки». Сначала в пилотном формате его запустили в Нальчике и Чегемском ущелье, теперь он доступен во всей республике.

Бот позволяет совершать самостоятельные интерактивные экскурсии и знакомиться с историей Кабардино-Балкарии и самыми интересными достопримечательностями. Маршруты составляли известные гиды республики, сопроводив каждый шаг видеоинструкцией.