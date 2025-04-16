В краснодарском «Парке облаков» откроют два новых кафе. Как они выглядят?

16 апреля в соцсетях появилась информация о скором открытии двух кафе в краснодарском «Парке облаков». Проекты подготовило архитектурное бюро Eleonor Lab, а эскизы заведений опубликовали на сайте . Первое арт-кафе площадью 100 кв. метров получило одноименное название «Парк облаков». В его интерьере преобладают светлые тона с персиковыми оттенками. В центре помещения будет располагаться большая люстра, напоминающая облака. Также там установят «воздушную» барную стойку.

Второе кафе «Карусель» будет площадью 250 кв. метров. Там преимущественно сиреневые оттенки и много люстр-воздушных шаров. В центре зала должна появиться скульптура жирафа. Арт-объект тоже будет сиреневым. Фото можно найти на сайте бюро.



Напомним, что «Парк облаков» обещают полностью открыть этой весной. Одну из локаций возведут на высоте с девятиэтажный дом — это будет новая самая высокая точка в парковой зоне.



Также в парке появится арт-объект из каучука с огромными головами с разными эмоциями. Скульптуры изготовила лондонская ландшафтная компания IL Nature, которая разработала проект самого «Парка облаков». Она является автором «Садов Этрета» во Франции, где локации похожи на те, что будут в краснодарском парке.