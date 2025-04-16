Как объяснить ребенку ценность денег: советы психолога и финансового эксперта

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  • © Фото Holiak на ru.freepik.com
    © Фото Holiak на ru.freepik.com

Психолог и управляющий банком рассказали, как научить детей разумно распоряжаться деньгами

Современные дети рано начинают взаимодействовать с деньгами, и задача родителей — помочь им развить здоровые финансовые привычки. Корпоративный психолог Алиса Вилинская дала советы, как научить детей разумно распоряжаться деньгами с помощью традиционных и современных финансовых инструментов.

1. Наглядность и осязаемость

Для младших школьников эффективнее всего работает принцип визуализации. Когда ребенок видит, как растут его сбережения, он лучше понимает ценность денег.

Сегодня этот процесс можно сделать более современным — в банковском приложении дети могут создавать виртуальную копилку и откладывать деньги на свои цели. В цифровой детской копилке, в отличие от физической, сбережения будут расти, что поможет ребенку развить финансовые навыки.

2. Практика с карманными деньгами

Выделение небольшой суммы на личные расходы — важный этап финансового воспитания детей. Психологи советуют не контролировать каждую трату, но регулярно обсуждать, какие покупки принесли радость, а какие оказались бесполезными.

3. Совместное планирование

Эксперты рекомендуют постепенно вовлекать детей в обсуждение семейных расходов. Начните с простого: вместе составьте список покупок к выходным и сравните его с реальными тратами — это наглядный урок основ бюджетирования.

Планирование семейного бюджета можно превратить в увлекательную игру. Например, предложите ребенку помочь распределить условные 1000 рублей между разными категориями расходов — так он на практике поймет, как взрослые принимают финансовые решения.

Школа, до свидания:

4. Ответственность за свои желания

Если ребенок просит дорогую покупку, предложите ему участвовать в накоплении нужной суммы. Например, откладывать 20-30% стоимости из своих сбережений или карманных денег. Такая мера покажет, что значимые приобретения требуют времени и усилий.

5. Безопасное знакомство с безналичными платежами

Для подростков важно освоить современные способы оплаты. Многие родители используют для этого детские банковские карты с ограниченным лимитом, позволяющие контролировать баланс и расходы. Это помогает постепенно развивать финансовую самостоятельность детей.

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Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим считает, что главное в воспитании финансовой грамотности у детей — соблюдать баланс между контролем и свободой:

«Когда ребенок принимает решения и видит их последствия, финансовые навыки формируются естественно. Детские мобильные приложения наподобие СберKids помогают превратить этот процесс в увлекательную игру — дети видят, как растут их накопления в виртуальной копилке, учатся ставить финансовые цели и получают вознаграждения за выполнение заданий. Это безопасная среда, где родители могут постепенно прививать ребенку ответственность за денежные решения и наблюдать за его финансовым поведением».

Эксперты подчеркивают: обучение финансовой грамотности должно соответствовать возрасту. Младшим школьникам важнее понять базовые принципы, подросткам — освоить практические инструменты для разумного распоряжения деньгами.

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Деньги Дети Психология Сбербанк Финансы Экономика

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